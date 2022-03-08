В прессе КНР: Санкции США не нанесут большого вреда российской оборонке

Источник изображения: topwar.ru

Санкции США не нанесут большого вреда российской оборонке. Удар американских властей по этой отрасли, который по их замыслу должен был стать «сокрушительным», вряд ли сможет оказать на нее существенное воздействие.

Такое мнение высказывают эксперты из КНР, опрошенные журналистами китайской газеты Global Times.

Влияние санкций на оборонную промышленность РФ, объявленных Соединенными Штатами, будет минимальным, так как данная отрасль старается обходиться без применения зарубежных комплектующих и технологий. Это делает ее маловосприимчивой к иностранному давлению.

Источник изображения: topwar.ru

В прессе КНР отмечается, что, хотя Соединенные Штаты всеми силами стараются заставить покупателей российской продукции отказаться от сотрудничества с Москвой, у них это плохо получается. Ведь основными импортерами российского оружия и военной техники являются Индия, Иран и Турция, то есть страны, которые в первую очередь руководствуются своими национальными интересами, а не американскими.

И даже если Вашингтону удастся частично ограничить российский экспорт вооружений, это сокращение объемов с лихвой компенсируется ростом спроса на оружие производства РФ, успешно применяемое в реальных боевых действиях.

Источник изображения: topwar.ru

Собственно, российское руководство, перед тем как идти на какие-либо кардинальные шаги, к примеру, на проведение спецоперации на Украине, наверняка просчитало возможные риски, в том числе и риск введения Западом масштабных санкций против оборонной промышленности.