Войти
ИнВоен Info

Барражирующие боеприпасы от «Укроборонпрома»

150
0
0
Барражирующие боеприпасы от «Укроборонпрома»
Барражирующие боеприпасы от «Укроборонпрома».
Источник изображения: invoen.ru

Согласно публикациям зарубежных СМИ, на проходившей с 21 по 23 февраля 2022 года V Международной выставке и конференции беспилотных систем UMEX 2022 в Абу-Даби (ОАЭ) компания Ukrjet, принадлежащая украинскому оружейному объединению «Укроборонпром», представила свою линейку барражирующих боеприпасов (ББ). По мнению западных экспертов, после участия в Киевской выставке вооружений в 2021 году, это очевидная попытка закрепиться на прибыльном экспортном рынке.

Киевская компания Ukrjet разрабатывает и производит различные типы беспилотных авиационных систем (БАС), а также связанное с ними управляющее программное обеспечение (ПО) "Дедалус" (Dedalus). Основой ассортимента, представленного на UMEX 2022, стали барражирующие боеприпасы моделей UJ-32 "Ластивка" (Lastivka) или UJ-31 "Злива" (Zlyva). Обе БАС очень похожи по конструкции и имеют практически одинаковые характеристики.

Выставочная экспозиция Ukrjet


По данным производителя, их крейсерская скорость составляет 120 км/ч, а максимальная скорость при подлете к цели – 180 км/ч. Максимальное время пребывания в воздухе – 20 минут. Представители Ukrjet подчеркивают, что ПО «Дедалус» позволяют ББ применять тактику роя и обеспечивают их высокую степень устойчивости к мерам радиоэлектронного подавления. Обе системы также всепогодны и полностью пригодны для применения ночью.

ПО «Дедалус» также позволяет выполнять ручное или автоматическое наведение, включая возможность прерывания захода на цель. Профиль захода на цель в диапазоне высот от 2 м до 2000 м также можно запрограммировать заранее. По данным Ukrjet, в настоящее время точность попадания (около 2,5 м) достаточна только для борьбы с неподвижными наземными или морскими целями. В качестве боевой части производитель предлагает кумулятивный выстрел от РПГ-7, отмечая, однако, что его можно заменить на другую полезную нагрузку.

Еще одной особенностью БАС UJ-31 "Злива" является то, что боеприпас может перевозиться и применяться в качестве внешней нагрузки с помощью беспилотника UJ-22 Airborne, также производимого Ukrjet. Разработчики полагают, что комбинирование систем позволит значительно увеличить глубину проникновения и время пребывания в целевой области.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Украина
Продукция
J-31
РПГ-7
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
28.02.2018
Украина разработала "дрон-камикадзе"
12.01.2018
Интервью с главой украинского предприятия "Спецтехноэкспорт"
15.03.2017
Залив беспилотников
27.02.2017
Пакистан и Украина подписали танковый меморандум
03.03.2015
Оружие и военная техника в Украину поступает практически со всего мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 02:30
  • 1
В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн
  • 07.03 21:02
  • 19154
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 17:24
  • 68
Война на Украине: первый день
  • 07.03 16:03
  • 22
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 15:40
  • 4
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 07.03 15:27
  • 3
Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России
  • 07.03 09:32
  • 7
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 07.03 05:50
  • 2
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 06.03 19:31
  • 2
Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов
  • 05.03 23:23
  • 1
Покер по-никарагуански
  • 05.03 20:36
  • 5
Флагман советской авиации сгорел под Киевом
  • 05.03 19:44
  • 1
«Роскосмос» изобрел новый двигатель для Марса
  • 05.03 14:48
  • 32
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 05.03 13:28
  • 0
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 05.03 11:18
  • 12
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США