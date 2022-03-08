Барражирующие боеприпасы от «Укроборонпрома».

Согласно публикациям зарубежных СМИ, на проходившей с 21 по 23 февраля 2022 года V Международной выставке и конференции беспилотных систем UMEX 2022 в Абу-Даби (ОАЭ) компания Ukrjet, принадлежащая украинскому оружейному объединению «Укроборонпром», представила свою линейку барражирующих боеприпасов (ББ). По мнению западных экспертов, после участия в Киевской выставке вооружений в 2021 году, это очевидная попытка закрепиться на прибыльном экспортном рынке.

Киевская компания Ukrjet разрабатывает и производит различные типы беспилотных авиационных систем (БАС), а также связанное с ними управляющее программное обеспечение (ПО) "Дедалус" (Dedalus). Основой ассортимента, представленного на UMEX 2022, стали барражирующие боеприпасы моделей UJ-32 "Ластивка" (Lastivka) или UJ-31 "Злива" (Zlyva). Обе БАС очень похожи по конструкции и имеют практически одинаковые характеристики.

Выставочная экспозиция Ukrjet

По данным производителя, их крейсерская скорость составляет 120 км/ч, а максимальная скорость при подлете к цели – 180 км/ч. Максимальное время пребывания в воздухе – 20 минут. Представители Ukrjet подчеркивают, что ПО «Дедалус» позволяют ББ применять тактику роя и обеспечивают их высокую степень устойчивости к мерам радиоэлектронного подавления. Обе системы также всепогодны и полностью пригодны для применения ночью.

ПО «Дедалус» также позволяет выполнять ручное или автоматическое наведение, включая возможность прерывания захода на цель. Профиль захода на цель в диапазоне высот от 2 м до 2000 м также можно запрограммировать заранее. По данным Ukrjet, в настоящее время точность попадания (около 2,5 м) достаточна только для борьбы с неподвижными наземными или морскими целями. В качестве боевой части производитель предлагает кумулятивный выстрел от РПГ-7, отмечая, однако, что его можно заменить на другую полезную нагрузку.

Еще одной особенностью БАС UJ-31 "Злива" является то, что боеприпас может перевозиться и применяться в качестве внешней нагрузки с помощью беспилотника UJ-22 Airborne, также производимого Ukrjet. Разработчики полагают, что комбинирование систем позволит значительно увеличить глубину проникновения и время пребывания в целевой области.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de