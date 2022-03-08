Колонна с обеспечением для ВС РФ прибыла в Черниговскую область

Корреспондент «Известий» Динар Гинатуллин в понедельник, 7 марта, рассказал, что в Черниговскую область прибыла колонна c материально-техническое обеспечением для российских военнослужащих.

В частности, речь идет о топливе, медикаментах, а также продовольствии, которые доставляются на передовую.

Накануне сообщалось, что народная милиция Донецкой Народной Республики доставила гуманитарную помощь в город Бугас, ключевой населенный пункт на юго-западном направлении, который совсем недавно перешел под контроль ДНР.

Местным жителям привезли продуктовые наборы и свежеиспеченный хлеб, всего в город доставили 250 наборов с продуктами.

При отступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) разгромили продуктовый магазин в Бугасе. Украинцы забрали практически все продукты, оставив после себя погром и кучи мусора. На подступах к поселку — оставленная техника и боеприпасы. От ударов украинской армии местные жители прячутся в подвалах. Они остались без тепла, воды и света, пищу готовят на паяльной лампе.

Как рассказали в этот же день в пресс-службе МЧС ДНР, накануне на совещании межведомственного оперативного штаба совместно с представителями министерств и ведомств Донецкой Народной Республики был намечен план работы по восстановлению территорий. Специалисты уже приступили к восстановлению инфраструктуры в поселениях, которые перешли под контроль Донецкой Народной Республики. В настоящее время организована выдача гуманитарной помощи в виде продуктовых и гигиенических наборов. Также проинспектированы системы газо- и водоснабжения в ряде населенных пунктов.

Кроме того, 6 марта с территории России выдвинулись автомобили с гуманитарной помощью в ДНР и ЛНР. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что колонна в составе 33 машин и 50 спасателей выехала из Ростовской области. Жителям Донбасса будет доставлено около 300 т гуманитарной помощи. В составе груза продукты питания и предметы первой необходимости. Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, уточнили в ведомстве.

Ранее, 4 марта, штаб территориальной обороны ДНР заявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала операции.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства, а также заявил о разрыве Киевом дипломатических отношений с Москвой и отзыве из посольства украинских дипломатов.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

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