Воздушная подмога: ВКС России уничтожили боеспособную авиацию на Украине

На этом фоне националисты вновь сорвали гуманитарный выход мирных жителей из Мариуполя

Украинские вооруженные формирования 6 марта в очередной раз сорвали попытку вывести мирных жителей из окруженного Мариуполя. По словам представителей народной милиции Донецкой республики, националисты развернули бои в районе города и даже обстреляли одну из колонн беженцев. Информацию о срыве гуманитарной акции подтвердили и в Международном Красном Кресте. Также в минувшие выходные над Украиной развернулась масштабная российская воздушная операция. Истребители и средства ПВО Воздушно-космических сил России за два дня сбили 11 самолетов и вертолетов ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что боеспособная авиация на территории Украины уничтожена, однако часть сил перебазировалась в Польшу и Румынию. Высокоточным оружием выводятся из строя объекты военной инфраструктуры. Между тем российские военные обнародовали документы, которые свидетельствуют: на территории Украины в американских лабораториях велась разработка биологического оружия.

Выводят гражданских

В Международном Красном Кресте заявили, что вторая попытка эвакуации из Мариуполя 200 тыс. мирных жителей сорвалась. Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин пояснил, что 6 марта украинские националисты расстреляли колонну беженцев, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. Мирные граждане двигались по трассе М-23 в направлении Новоазовска, когда боевики из батальона «Азов» открыли огонь. По словам Басурина, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.

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Тем не менее к вечеру 6 марта военнослужащим ДНР и ВС РФ удалось обеспечить безопасный выход в направлении Новоазовска около 150 человек. Но в Мариуполе еды осталось на один-два дня, отметил Эдуард Басурин.

Также он назвал потери украинской армии в ходе спецоперации на территории ДНР — 493 убитыми и 595 ранеными.

Бои в небе

Войска народных республик Донбасса при поддержке российских Вооруженных сил продолжают наступать, сообщили 6 марта в Минобороны РФ. Подразделения ДНР продвигаются к городской черте Мариуполя с северо-западного направления.

В прошедшие выходные над Украиной шли воздушные бои. По данным российского военного ведомства, в воскресенье российские истребители и средства ПВО сбили три украинских истребителя Су-27 и три беспилотника. Всего же за два дня украинские ВВС потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена, констатировал официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

— Вместе с тем нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт, — заявил генерал.

В небе над Украиной сейчас полное господство России, и со стороны Украины могут быть только одиночные вылеты с аэродромов западной Украины, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

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— До развала Советского Союза на территории Украины было три военных округа и три воздушные армии, — пояснил он. — Была очень развитая аэродромная сеть. Поэтому у них еще могут взлетать одиночные самолеты. Их сбивают.

По словам Валерия Горбенко, основную нагрузку в борьбе с украинскими самолетами несет российская истребительная авиация.

— Насколько я знаю, не было еще случая, чтобы украинский истребитель сбил или повредил наш самолет. Уровень подготовки наших летчиков превосходит украинский. Их уровень сопоставим с тем, который был у нас примерно 20 лет назад.

Как сообщили в Минобороны России, 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице. Объект поразили не менее восьми крылатых ракет. За несколько часов до российского удара спикер президента Украины Алексей Арестович сообщил, что у ВС РФ закончились КР «Калибр».

Секреты биолабораторий

В ходе проведения специальной военной операции стало известно об экстренной зачистке следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США. Сотрудники украинских биолабораторий передали ВС РФ документы об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, сообщило российское военное ведомство.

В своем письме минздрав Украины просит уничтожить «биологических патогенных агентов» в автоклавах дезинфекционными средствами или методом кипячения. В частности, в Акте об уничтожении культур госучреждение «Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний минздрава» сообщает, что его сотрудники уничтожили около 40 пробирок с биоматериалами. «Полтавский областной центр контроля и профилактики заболеваний минздрава» отчитался об уничтожении 24 емкостей с 12 биоматериалами, эти акты имеются в распоряжении «Известий».

Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, отметили в Минобороны РФ.

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— Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1-й Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия украинским минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов, — сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ пообещало в ближайшее время предоставить результаты подробного анализа полученных документов.

Такие лаборатории появляются в рамках военного освоения территорий, рассказал «Известиям» эксперт в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— Само их наличие говорит о нарушении международного права, — отметил он. — Допуск к работе с такими материалами надо получать в международных организациях. Минздрав Украины — несамостоятельная структура, и похоже, подробности всех работ может знать только заказчик. В данном случае, как отмечается, это минобороны США. Такие лаборатории могли решать задачи по изучению воздействия на человека или животных тех или иных возбудителей болезней в данной местности. Слухи о них ходили давно, но пока неизвестно, сколько таких центров на Украине. Так или иначе, само наличие таких лабораторий — это часть плана по военному освоению территории Украины.

Польские ястребы

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с двухпартийной группой сенаторов и членами конгресса США в субботу, 5 марта, попросил увеличить военную помощь Украине, включая истребители.

После видеовстречи с президентом Украины конгрессмены, которые сделали заявления американским СМИ, подчеркнули, что поддержат администрацию Байдена. Они упомянули ряд сложных практических вопросов, включающих доставку самолетов на Украину, и необходимость одобрения Белого дома и действий конгресса.

— Срочность помощи Соединенных Штатов и их союзников в поддержке свободы для народа Украины никогда не была так велика, — заявил американский сенатор Роб Портман. — Мы должны устранить все препятствия для предоставления Украине всех мер поддержки, включая поиск способа для Соединенных Штатов компенсировать нашим восточноевропейским партнерам, которые хотят подарить Украине свои самолеты советского образца. Нельзя терять времени.

На следующий день после субботнего звонка Зеленского с просьбой предоставить самолеты Украине США дали зеленый свет странам НАТО в случае их решения предоставить Украине истребители.

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А уже 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге в Кишиневе, что США обдумывают варианты оказания поддержки Польше в случае передачи самолетов Украине. По его словам, Вашингтон провел переговоры с Варшавой о возможной поставке Польшей Киеву самолетов советского производства, на которых обучены летать украинские пилоты, в обмен на американские реактивные истребители F-16.

«Мы работаем с поляками по этому вопросу и консультируемся с остальными нашими союзниками по НАТО», — цитирует чиновника Белого дома The Wall Street Journal.

Но в этот же день поздно вечером в Варшаве заявили, что поставок самолетов Украине не будет.

По словам представителя правительства страны Петра Мюллера, в настоящее время идет дискуссия о масштабах деятельности НАТО. Но, как отметил чиновник, это только дискуссия. Решений по поводу передачи самолетов Украине не принято.

ВВС Польши располагают несколькими десятками истребителей МиГ-29, а также штурмовиков Су-25. Эти машины были поставлены еще Советским Союзом.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Андрей Федоров