Роскосмос гарантирует создание в минимально возможные сроки группировок связи и наблюдения

По словам гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, необходимо прекратить закупку российскими ведомствами материалов (снимков и геоаналитики) дистанционного зондирования Земли у иностранных операторов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация гарантирует создание группировок связи и наблюдения в минимально возможные сроки.

"Роскосмос гарантирует создание в минимально возможные сроки новых орбитальных группировок связи и наблюдения (включая радиолокацию) для обеспечения всех потребностей в интересах экономики и национальной обороны", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам гендиректора госкорпорации, необходимо прекратить закупку российскими ведомствами материалов (снимков и геоаналитики) дистанционного зондирования Земли у иностранных операторов.

"Сейчас это никто России не продаст. До сих пор огромные средства уходили за рубеж, обесценивая нашу орбитальную группировку и возможности национального оператора "Терра Тех", - добавил он.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет удар по способности РФ продолжать модернизировать вооруженные силы. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.

В свою очередь ЕС ввел санкции против Ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство заявило, что считает маловероятной возможность запуска российско-европейской миссии по исследованию Марса ExoMars из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". 26 февраля Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что германская сторона уведомила, что отключит свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом.