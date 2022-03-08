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Минобороны РФ об украинских ВВС, ОПК и боевых действиях

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российское военное ведомство заявило, что страны, в которых будут базироваться украинские боевые самолёты, могут вовлечь себя в вооруженный конфликт.

«Достоверно известно об украинских боевых самолётах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны», - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

«Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских Вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», - сказал он.

Группировки войск Луганской и Донецкой народных республик, сообщил Конашенков, при огневой поддержке российских Вооружённых сил, продолжают наступательные действия.

«Подразделения народной милиции Донецкой республики успешно развивают наступление в городской черте Мариуполя с северо-западного и восточного направления», - сказал официальный представитель министерства обороны РФ.

Он также сообщил, что Вооружённые силы РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице. Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта», - сказал Конашенков.

По его словам, практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.

Как отмечает Интерфакс, он сообщил, что высокоточные удары будут нанесены по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

«В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские Вооружённые силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса», - сказал представитель ведомства.

«Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам», - отметил Конашенков, призвав персонал покинуть территорию предприятий.

Он заявил, на таких предприятиях украинская сторона пытается восстанавливать поврежденную в результате ударов РФ военную технику для последующего направления в районы боевых действий.

Конашенков также сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

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Конашенков Игорь
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