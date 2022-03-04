Покер по-никарагуански

России есть чем ответить на давление США в Европе

Инверсия смыслов. Подмена понятий. Такими терминами можно охарактеризовать наращивание Западом военного присутствия у границ России исключительно из соображений оказания дополнительного давления на военно-политическое руководство страны.

Причин много. От провала политики мультикультурализма и выхода Европы из-под тотального диктата Вашингтона, от поступательно наращиваемого энергетического взаимодействия Берлина с Москвой, от неизбежного ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2», несмотря на колоссальные усилия американцев по его блокированию. И до банально и уверенно набирающих обороты последствий глобального финансового кризиса. Он отчетливо резонирует под палладианскими сводами Белого дома, усугубляя драматическое снижение рейтингов временного хозяина Овального кабинета.

Образ врага и единство Запада

Образ врага очень важен для оперативной политики Запада, особенно в контексте военного освоения приграничных с РФ территорий. Коллективный ритуальный «танец с саблями» Североатлантического альянса с задействованием современных типов вооружений и средств доставки оружия массового поражения вокруг наших границ, нацеленных на объекты критически важной инфраструктуры и органы военного управления России, несет прямую угрозу экзистенциального характера. И одновременно становится едва ли не основным мотивационным фактором объединения утративших общий вектор развития «лидеров» западного мира. Самоубийственная риторика альянса направлена на отвлечение внимания внутриблоковой аудитории на негодный объект – надуманную внешнюю угрозу в лице «вездесущей Москвы».

В контексте наращивания Вашингтоном и его сателлитами военной активности, развертывания дополнительной инфраструктуры и ударных систем НАТО в российском приграничном пространстве, а также продемонстрированной альянсом тотальной недоговороспособности в вопросе стабилизации архитектуры международной безопасности Россия вынуждена реагировать.

Отечественные и западные эксперты рассматривают и прогнозируют различные сценарии и географические направления нашего вероятного ответа на неприкрытое хамство зазнавшегося «гегемона». Отдельного внимания в данном ракурсе заслуживает никарагуанский сюжет.

В контексте истории

Еще в 1986 году решение Международного суда ООН по делу «Никарагуа против Соединенных Штатов Америки» зафиксировало негативное влияние института применения силы и дальнейшее его развитие в международном праве.

США были обвинены в нарушении принципов неприменения силы, невмешательства в дела другого государства и угрозы применения силы. Данные действия состояли в осуществляемой Вашингтоном поддержке никарагуанской антиправительственной группировки Контрас (а именно: финансирование, обучение, вооружение, оснащение, снабжение провиантом), систематических нападениях и вторжениях в водное и воздушное пространство Никарагуа в 1983–1984 годах. По факту американцами инспирировано гражданское противостояние с внешней подпиткой. В этих условиях укреплялись связи Манагуа с Москвой. Дипломатические отношения между СССР и Никарагуа были установлены 12 декабря 1944 года, нормализованы 18 октября 1979 года, в 1980 году был произведен обмен посольствами.

В период пребывания у власти Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) в 1979–1990 годах Никарагуа превратилась во второго по значению (после Кубы) стратегического партнера СССР в Латинской Америке. Страна получала от Советского Союза масштабную экономическую и военную помощь и морально‑политическую поддержку. По некоторым оценкам, за период гражданской войны сандинистов против Контрас, поддерживаемых и финансируемых США, СССР поставил в страну оружия на 3 млрд долл. Товарооборот между двумя странами достигал 237 млн долл. На тот период – значительные показатели.

СССР с целью поддержки суверенитета союзника активно поставлял в интересах его оборонного ведомства бронетехнику (в основном танки Т-55), самолеты и вертолеты, а также артиллерийское вооружение – оснащение советской техникой достигло 90% в национальной армии.

Местные военнослужащие обучались в советских высших военных учебных заведениях. Укреплялись гуманитарные связи. В 80-х годах прошлого столетия около 5 тыс. никарагуанцев прошли обучение в вузах и средних специальных учебных заведениях нашей страны. Также около 3 тыс. человек было подготовлено с помощью советских преподавателей и специалистов непосредственно в Никарагуа.

Однако всеобъемлющее сотрудничество двух стран почти приостановилось в 1990 году с приходом к власти консерваторов и ослаблением региональной, и в целом внешней, линии Кремля. При этом российские военные специалисты оставались в Никарагуа даже в этот непростой период, продолжая выполнять свои обязанности, обслуживая технику, приобретенную во времена дружбы с СССР.

Актуальные отношения

Тенденция на восстановление военно-политического диалога сформировалась в 2007 году, сразу после возвращения к власти команды Даниэля Ортеги. Политик занимает национально-ориентированную позицию и открыто выступает против гегемонистических амбиций Вашингтона.

В 2008 году президент Ортега посетил с официальным визитом Москву, вызвав бурю эмоций у Госдепартамента. Очередным шагом по укреплению контактов стало наращивание военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Никарагуа. Активизировались визиты российского флота в регион. В ходе следования в 2008 году к месту проведения совместных с ВМС Венесуэлы маневров российские военные корабли подошли к побережью Никарагуа с заходом в местный порт Блуфилдс, доставив в страну гуманитарные грузы.

Последовал информационный резонанс со стороны подконтрольных США деятелей местной оппозиции. Но заблаговременное согласование данного визита с действующей властью и соблюдение всех установленных норм не позволили им выйти за рамки осуждения – в унисон «выражению озабоченности» американским Госдепом.

Последующая линия Манагуа на признание Южной Осетии и Абхазии, активная поддержка позиции Москвы по вопросу украинских событий и признание Крыма зафиксировали статус стратегического партнерства между Никарагуа и Россией. Став нашим ключевым союзником в Центральной Америке, страна приступила к укреплению своего национального суверенитета и оборонного потенциала.

Борьба с наркотрафиком

Центральная Америка – основной логистический коридор регионального наркотрафика. Деятельность наркосиндикатов в немалой степени осуществляется при курирующей роли спецслужб США, обеспечивающих прикрытие транзита и безопасность каналов поставки. Даниель Ортега занял жесткую позицию по противодействию этим процессам, во многом при поддержке российской стороны.

В 2012 году Россия и Никарагуа заключили соглашение о борьбе с наркотрафиком, а также достигли предварительной договоренности о создании в Манагуа центра подготовки кадров для антинаркотических служб. Отрыты региональные курсы для профильных специалистов.

Военнослужащие из Никарагуа регулярно участвуют в проводящихся Россией международных соревнованиях «Танковый биатлон». Фото агентства «Москва»

В 2013 году успешно проведена международная операция «Юг». В результате ее был практически уничтожен один из крупных латиноамериканских наркокартелей, занимавшийся поставками кокаина. Данные о преступной группировке российский Госнаркоконтроль собирал в течение года совместно с силовыми структурами Никарагуа.

Это первая подобная операция в Латинской Америке с участием российских спецслужб. Удалось ликвидировать банду численностью 41 человек, изъять значительное количество оружия. Арестован и главарь – мексиканец Мартин Флорес по кличке Капо.

Группировка работала под контролем крупнейшего мексиканского картеля «Лос-Зетас». В банду входили граждане Никарагуа, Сальвадора, Панамы, Гватемалы, Гондураса. В территориальных водах Никарагуа военные захватили лодку, в которой находилось свыше тонны кокаина. Этот картель непосредственно был вовлечен в поставки в Россию крупных партий этого вещества. В операции участвовало свыше 400 сотрудников местной полиции и спецслужб при координирующей роли российских специалистов.

В 2015 году в Манагуа построен учебный центр Сибирского юридического института МВД России. Основным направлением его деятельности является подготовка сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна, специализирующихся на противодействии незаконному обороту наркотиков.

В 2012–2016 годах по линии ФСКН России были проведены несколько антинаркотических образовательных курсов для полицейских Никарагуа и других стран Центральной Америки. Всего обучение прошли 276 слушателей, в том числе 181 никарагуанец.

В ходе официального визита в Никарагуа министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев встретился с Главнокомандующим армией Никарагуа генералом армии Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Главной темой обсуждения стала активизация взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Гуманитарные связи

Значимость гуманитарного сотрудничества в аспекте развития двусторонних отношений сложно переоценить.

В счет взноса Российской Федерации в фонд Международной организации гражданской обороны (26,6 млн долл.) МЧС России осуществило трехлетнюю программу помощи Никарагуа в развитии национальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (2013–2015). В рамках программы поставлено 47 единиц российских пожарных машин, 500 палаток, четыре мобильных госпиталя на 70 койко-мест каждый (с медицинским и специальным оборудованием), а также специальное снаряжение и экипировка (на общую сумму 39,4 млн долл.). В настоящее время прорабатывается вопрос о возобновлении программы сотрудничества в этой сфере на новый период.

В апреле 2016 года в никарагуанской столице была введена в эксплуатацию российская наземная станция сбора измерений ГЛОНАСС. Отдельное место принадлежит проекту создания в Манагуа российско-никарагуанского СП по производству вакцин против сезонного гриппа – Латиноамериканского биотехнологического предприятия им. И.И. Мечникова. Начало производства на предприятии иммунобиологических препаратов запущено в конце 2017 года. На первой стадии предполагался выпуск 15 млн доз вакцин в год с последующим выходом на максимальный уровень производства до 30 млн доз.

В условиях распространения COVID-19 и новых штаммов вируса правительство Никарагуа взаимодействует с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. В страну поставляются готовые вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Никарагуа начала вакцинацию населения в марте 2021 года.

В настоящее время Институт биотехнологии Мечникова в Никарагуа планирует производить российскую вакцину «КовиВак», испытания которой уже начались. Это придаст стране статус регионального поставщика препарата.

В обозримой перспективе гуманитарный компонент в системе российско-никарагуанских связей окажется более востребованным – как с учетом региональной эпидемиологической обстановки, так и в контексте продвижения РФ несырьевого экспорта и высоких технологий, требующих новых компетенций местной стороны и развития взаимодействия в научной и образовательной сферах.

Никарагуанский канал

В 2012 году Манагуа заявляет о грандиозном проекте, способном перекроить региональный геополитический расклад не в пользу США. 4 июня 2012 года Национальное собрание Никарагуа одобрило проект строительства Великого трансокеанского канала Никарагуа.

Речь шла о формировании альтернативы Панамскому каналу, причем с повышенной пропускной способностью. В год новый канал смог бы обеспечить прохождение 5,1 тыс. судов, среднее время прохождения – 30 часов.

В 2013 году было объявлено, что строительство будет вести гонконгская компания HK Nicaragua Canal Development Investment (HKND Group). По разным оценкам постройка канала должна была обойтись в сумму от 40 до 100 млрд долл.

Владелец компании китайский бизнесмен Ван Цзин получил концессию на 50 лет на работы по строительству канала с правом продления еще на 50 лет в случае его постройки. Ван Цзин заявлял, что строительство Великого никарагуанского трансокеанского канала будет способствовать созданию 50 тыс. рабочих мест. Даниэль Ортега называл другую цифру – 250 тыс. рабочих мест.

Кроме собственно канала, в проекте предусмотрено строительство двух морских портов на каждой стороне канала (Брито и Пунта-Агила), нефтепровода, аэропорта к северу от города Ривас, создание зоны свободной торговли Брито, строительство курорта в городе Сан-Лоренцо.

В целом это серьезный инфраструктурный проект, способный вывести Никарагуа на лидирующие позиции в регионе. Россия выразила готовность к участию в обеспечении безопасности новой межокеанской транспортной артерии. Подготовка к строительству канала (возведение подъездных путей к местам грядущих экскаваторных работ) началась 22 декабря 2014 года.

Осознав всю потенциальную тяжесть возможного закрепления Пекина и Москвы в регионе посредством контроля важнейшего логистического коридора, Вашингтон включил весь свой гибридный арсенал по предотвращению данного сценария. Госдепартамент США резко озаботился ситуацией с правами человека в Южной Америке. В ход пошли прикормленные экоактивисты, внутренний никарагуанский оппозиционный протестный актив. Развернута медийная компания, в ходе которой аффилированные СМИ и проамериканские региональные лидеры общественного мнения принялись нагнетать обстановку путем массового распространения фейков об экологических угрозах канала.

После провала в 2014 году организации никарагуанских беспорядков и разгрома подконтрольных активистов Госдепартамент и действующие в регионе спецслужбы США приступили к наращиванию нестабильности во всех близлежащих странах, используя уже традиционный механизм «управляемого хаоса».

Выросли потоки нелегалов и наркотрафика. Точечно развернуты компании по дискредитации российского военного присутствия. В соцсетях формируют «захватнический» образ российских военных специалистов.

Отдельного внимания заслуживает крушение в 2013 году вертолета под Манагуа, перевозившего представителей высшего командного состава оборонного ведомства страны. Среди них были начальник генштаба ВВС Никарагуа, руководитель службы контрразведки ВВС, начальник службы ПВО и еще шесть военных, стоявших у истоков создания армии Никарагуа после революции. Случайность или целенаправленная диверсия с целью устранения высокопоставленных офицеров?

Партнеры и душители

Реально оценивая исходящие с севера угрозы, Манагуа продолжает расширять военно-техническое сотрудничество с РФ. В 2016 году в интересах оборонного ведомства Никарагуа поставлена первая партия боевых танков Т-72Б, 12 зенитно-ракетных комплексов ЗУ-23–2, два вертолета Ми-17В-5, а также иные виды бронетехники.

Для Никарагуа на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге построены два ракетных катера проекта 12418 «Молния» (с возможностью оснащения противокорабельным комплекcом «Оникс»). Судостроительный завод «Вымпел» из Рыбинска построил четыре патрульных катера проекта 14310 «Мираж». Кроме того, никарагуанские военные моряки получили несколько базовых тральщиков проекта 1265Э.

Последующее развитие политики Вашингтона показало, что от агрессивной линии по отношению к Манагуа он отказываться не собирается, фактически продолжая гибридную войну против правительства Даниэля Ортеги. Ярким примером сохранения американцами своего контроля, несмотря на геополитические амбиции Пекина, стала блокировка строительства Никарагуанского канала под надуманными предлогами нарушения экологических норм и подкрепленной протестами местного населения, организованными аффилированными с посольством США экоактивистами. Видимо, в кулуарной переговорной повестке Китаю неоднозначно намекнули на необходимость сворачивания инвестиций в канал, пригрозив углублением экономической войны.

Строительство канала так и не началось. К этому прежде всего привел обвал на фондовом рынке Китая в 2015 году, в результате которого глава компании застройщика NKND Ван Цзин потерял 85% своего состояния. Проект в 2017 году заморожен, а в 2018-м закрыта штаб-квартира организации.

Вся эта ситуация похожа на многоходовую контригру Вашингтона, где он, используя весь доступный инструментарий (прежде всего глобально-финансовый), временно вывел Пекин из этого проекта.

Плацдарм давления

В июне 2021 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил: «Страны региона, в том числе Никарагуа, уже много лет сопротивляются различным формам давления, вплоть до угрозы открытого применения военной силы. Поддержка России сейчас нужна как никогда».

В этот же день комитет по международным отношениям Сената США одобрил закон, получивший название RENACER, налагающий санкции на режим Даниэля Ортеги. Один из целевых разделов этого закона позволяет администрации Байдена собирать разведывательную информацию о деятельности и интересах России в Никарагуа. Приоритетный акцент – отслеживание динамики военного и военно-технического сотрудничества.

В ноябре 2021 года Даниэль Ортега в пятый раз победил на президентских выборах, обеспечив сохранение независимого от Вашингтона курса дальнейшего развития страны. Актуальное геополитическое значение Никарагуа сложно переоценить. Это фактическое подбрюшье США. И размещение на территории страны ударных систем в рамках симметричного ответа Вашингтону на милитаризацию восточноевропейского пространства создаст экзистенциальные угрозы для северного гегемона, существенно повысив его договороспособность.

Кроме того, наращивание Министерством обороны России взаимодействия с никарагуанской стороной сотрудничества в сфере военного образования позволило бы подготовить высокопрофессиональных специалистов, способных самостоятельно обеспечить возможность эксплуатации и применения современных видов вооружения. А их поставки, судя по всему, – это вопрос ближайшей перспективы.

Александр Степанов

Александр Юрьевич Степанов – независимый военный эксперт.