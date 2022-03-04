О чем говорил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

В.Путин: Уважаемые товарищи!

24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои.

Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей.

В ходе боёв и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм.

Отмечу личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.

Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил пять танков.

25 февраля в районе Чугинки командир роты 163 танкового полка капитан Алексей Лёвкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Лёвкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь.

Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России - к сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берёг подчинённых. Уже получив тяжёлое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошёл на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, - с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают.

Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова - уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Всех из более чем трёхсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить - думаю, вы меня понимаете, - но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России.

Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы - это один народ, даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошёл по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера.

И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования - а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе и с Ближнего Востока - прикрываются мирными гражданами, как "живым щитом". Я уже говорил: есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах городов. Вместе действуют именно таким образом, как самые крайние бандиты, и вместо того, чтобы выполнить обещания убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, миномёты.

Они ещё и взяли в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине. Так, более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии, в основном студентов. И большую часть из них продолжают удерживать до сих пор. В том числе 576 человек - в городе Сумы. Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранения.

Повторю, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически, держат в заложниках, тянут время или предлагают эвакуироваться через Львов, в Польшу, то есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску.

Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновений. Обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место.

Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать. Более того, сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те в свою очередь должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически, людей просто бросают под огонь.

И ещё хуже неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. Как уже говорил, прикрываются людьми, как "живым щитом". Наши военные отмечают и такие факты, когда в городах народных республик Донбасса - Северодонецке, Лисичанске, других - жителей многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий, а в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжёлую технику, пушки, танки загоняют, на крышах и на верхних этажах расставляют пулемёты и снайперов.

Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины.

Повторяю, наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения и, к сожалению, сами несут потери.

Наш долг - поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России.

Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие, это семь миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.

Но кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере пять миллионов рублей.

Все военнослужащие, раненные при проведении операции, также получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию.

Если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере два миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию. Все эти меры уже предусмотрены законом.

Вместе с тем, также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранение, - по три миллиона рублей.

Вновь подчеркну: сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая "антироссия", годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время.

Наш народ гордится своими Вооружёнными Силами. Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей. Сделаем всё, чтобы поддержать их семьи, их детей - дать им образование, поддержать родных и близких.

Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

(Минута молчания.)

Уважаемые товарищи!

Хочу сказать, что специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Министр обороны доложит сейчас подробнее.

Источник: kremlin.ru