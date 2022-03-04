В России заявили о развале международного космического сотрудничества

Глава «Роскосмоса» Рогозин обвинил Запад в развале международного сотрудничества в космосе

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что международное космическое сотрудничество больше не существует. В этом виноват Запад, считает он. Слова Рогозина приводит РИА Новости.

Рогозин напомнил, что является специальным представителем президента по международному космическому сотрудничеству, «которого больше нет». Он заявил о развале этого направления и обвинил в нем США, Великобританию, Германию и Францию. «Эти страны уничтожили то, что создавалось человечеством с таким трудом», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Гендиректор «Роскосмоса» добавил, что США потеряют «колоссальные деньги», «миллиарды долларов» из-за решения России отказаться от поставок ракетных двигателей.

«Двигатели, на которых американские ракеты выводят свои корабли и иные полезные нагрузки, космические аппараты, не будут поставлены в Соединенные Штаты. Ущерб — я могу сказать, я не хочу здесь злорадствовать, потому что нас вынудили так повести, — но реально пересадить корабль на другую ракету-носитель, провести адаптацию интерфейса, провести испытания, для того чтобы убедиться в безопасности этой связки», — заключил он.

Ранее Рогозин объявил о прекращении поставок ракетных двигателей производства объединения «Энергомаш» в США. Это решение было принято в ответ на американские санкции против России.

24 февраля президент США Джо Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы. Он заявил, что США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. «Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе», — подчеркнул глава государства.