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ТАСС

Рогозин: санкции Роскосмоса не позволят развернуть орбитальную группировку OneWeb

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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Глава госкорпорации добавил, что это приведет к банкротству компании

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Санкции Роскосмоса не позволят британской компании OneWeb развернуть орбитальную спутниковую группировку и приведут к банкротству компании. Об этом заявил в четверг в эфире Первого канала глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Что касается компании OneWeb, мы просто не дадим им развернуть эту орбитальную группировку. В итоге эта компания будет обанкрочена", - сказал он.

Ранее Роскосмос назвал выход правительства Великобритании из состава акционеров OneWeb условием запуска ее спутников, что связано с "враждебной позицией Великобритании в отношении России". В госкорпорации подчеркнули, что отказ от запуска не приведет к экономическому ущербу, поскольку создание ракет и разгонных блоков уже оплачено.

В среду британское правительство объявило, что не будет продавать свою долю в OneWeb и обсуждает ситуацию с другими акционерами компании.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Байконура был запланирован на 5 марта в 01:41 мск. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Все спутники группировки, которые сейчас находятся на орбите, были выведены российскими ракетами "Союз".

Как уточнили в госкорпорации, иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится. Российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком до вечера 4 марта юридических гарантий того, что они будут использоваться только в гражданских целях.

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Великобритания
Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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