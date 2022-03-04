Спасательный круг в виде «Ананаса»

Американцы помогли союзникам и бросили на растерзание

Провал «миссии в Кабуле», которую американцы пытались выполнять на протяжении 20 лет, стал одной из главных тем мировых СМИ в последние полгода.

Американцы потратили на свою затею около 2 трлн долл. Примерно половина из них ушла на собственно боевые действия и формирование вооруженных сил Афганистана, которые, по утверждению создателей, должны были без особого труда обеспечить безопасность марионеточного правительства Гани. Однако запредельная коррупция – как со стороны афганцев, так и со стороны американцев, расследование по фактам которой сейчас идет в США, – помешала достижению цели. Некоторые подразделения афганской армии так и остались на бумаге. Хотя деньги на них исправно выделялись.

В армии процветали неуставные взаимоотношения, особенно по отношении к национальным меньшинствам, в частности к хазарейцам. Моральный дух армии был слабым.

Однако стоит отметить, что кое-что американцам удалось.

Элита афганской армии

Формируя вооруженные силы Афганистана, американцы делали ставку на создание, подготовку, оснащение и развитие сил специальных операций, отдавая себе отчет, что война носит контрпартизанский характер. Поэтому в структуре Сил национальной безопасности Афганистана было сформировано Командование специальных операций Афганской национальной армии (Afghan National Army Special Operations Command – ANASOC), которое составляло примерно 20% численности Афганских сил безопасности.

На него возлагались задачи оказания помощи правительству Афганистана проводить контрповстанческие операции (counterinsurgency, COIN), операции по стабилизации, а также специальные операции против террористических и повстанческих сетей в координации с другими силами безопасности страны.

В состав командования входили 4 бригады специальных операций (Special Operations Brigades, SOB), 10 батальонов специального назначения коммандос (Commando Special Operations Kandaks, SOK), 8 мобильных ударных батальонов (Mobile Strike Kandaks, MSK) и ударных батальонов «Удар кобры» (Cobra Strike Kandaks, CSK), а также семь подразделений поддержки.

Кроме того, была сформирована Бригада национальных миссий (НМ) которая работала в интересах президента Афганистана и министра обороны. Она позволяла им проводить быстрое развертывание и проведение операций национального уровня для достижения стратегических результатов в любом районе Афганистана.

Помимо двух батальонов спецназа, в распоряжении Бригады НМ находились 6-й батальон спецопераций и элитный отряд «Ктах Хас» (ККА). Реагируя на кризисы и чрезвычайные ситуации в стране, бригада проводила краткосрочные контртеррористические операции, операции прямого действия, спасала заложников, вела специальную разведку и оказывала помощь службам безопасности в борьбе с повстанцами.

Воздушное обеспечение спецопераций было возложено на Авиационное крыло специальных операций (SMW). Оно доставляло спецназ в район выполнения задачи и обеспечивало проведение рейдов спецназа с вертолетов. Также занималось пополнением запасов, эвакуировало убитых и раненых и обеспечивало возвращение подразделений в пункт постоянной дислокации (ППД).

В состав SMW входили четыре эскадрильи вертолетов и одна эскадрилья самолетов, которые были способны выполнять самостоятельные задачи по поддержке подразделений ССО. Они базировались в Кабуле, Кандагаре и Мазари-Шарифе, а разведывательная эскадрилья – в Кабуле.

Верность долгу до конца

Иначе говоря, структурно американцы смогли создать в Афганистане вполне современные ССО. Эти части были лучше укомплектованы, подготовлены, оснащены и обучены. Они отличались более высоким моральным духом и результативностью в ходе совместных операций с американским спецназом. На фоне деморализации Афганской национальной армии в июле-августе 2021 года афганский спецназ демонстрировал верность присяге и высокую эффективность до последних дней.

Вот один из примеров. Ориентировочно с 14 по 20 июня ВС Афганистана планировалась операция по освобождению от талибов уездного центра Давлат-Абад (провинция Фарьяб) на севере страны. Согласно замыслу, элитный спецназ Афганистана силами около 50 человек должен был захватить городок, а подразделения Сил безопасности численностью около 170 человек после этого должны были подойти и блокировать подходы противника, а при необходимости отразить его атаки.

По словам военного чиновника, который не пожелал назвать себя, рано утром 16 июня 2021 года спецназ скрытно приблизился к населенному пункту, вошел в него и разгромил небольшой отряд талибов. К шести часам утра уездный центр был взят.

Однако вскоре после этого крупный отряд «Талибана» (организация запрещена в РФ), значительно превосходивший по численности отряд спецназа, окружил Давлат-Абад. Они открыли минометный огонь по коммандос и уничтожили их «Хаммеры». Судя по всему, информация о военной операции стала известна местному руководству талибов, и они организовали ловушку для спецназа.

Разумеется, коммандос запросили поддержку. Но ни авиация, ни наземные силы так и не прибыли – ни чтобы выполнить свою часть операции, ни для спасения отряда спецназа, оказавшегося в критическом положении. В итоге 24 спецназовца погибли. И это не единичный случай, когда армия и полиция подставляла коммандос, демонстрировавших завидную стойкость.

На ССО, судя по избыточному их применению афганским командованием по принципу «в каждой бочке затычка», возлагались особые надежды. И если бы руководство страны сохраняло спокойствие и волю к победе, все могло закончиться иначе. Или не так быстро.

Но Гани устроил склоку в правительстве, снял с должности основных силовиков – министра обороны и министра внутренних дел, а также губернаторов провинций – и назначил на должности совершенно неизвестных на местах людей. А в Афганистане это имеет важное значение. Именно поэтому, я считаю, начался стремительный развал армии и полиции. Но спецназ держался до последнего и заслужил тем самым признание и уважение западных партнеров.

После сдачи Кабула талибам Корпус афганской национальной армии специального назначения был объявлен расформированным, а личный состав уволен. По сообщению пресс-службы этого элитного объединения от 16 августа, «до последнего момента спецназовцы не проявляли никакой халатности и делали все, что уважаемое руководство считало необходимым для спасения жизней и имущества афганского народа».

Куда послали генерала

В сложившейся ситуации военное и политическое руководство США продемонстрировало растерянность и безответственность. Мало того что официальный Вашингтон не предпринял конкретных шагов по спасению союзников, так он еще и усугубил их положение. Для организации пропуска на территорию аэропорта Кабул лиц, сотрудничавших с американцами, администрация США передала их списки талибам, поставив их тем самым под удар.

На фоне всеобщего бардака, который открыто критикуют американские генералы, яркой звездой засияла операция американских ЧВК по спасению афганского спецназа. Наверное, беспомощность гражданских и военных властей и стала причиной инициативных действий ветеранов американского спецназа, решивших самостоятельно спасти своих товарищей по оружию.

Первый шаг на этом пути сделал бывший американский морской пехотинец Эндрю Дарлингтон, который на следующий день после сдачи столицы позвонил из Флориды в Кабул своему бывшему сослуживцу и попросил спасти афганского переводчика Обиде, с которым сотрудничал ранее. Он работал со спецназом США и элитной командой SEAL Team Six в течение 10 лет, участвуя в охоте на руководство Талибана, и поэтому был для них важной целью, сообщили источники ABC News.

Действия по спасению союзников и граждан Великобритании осуществлялись также британской SAS, которая выводила их на территорию аэропорта по ночам. Американцы же работали только в светлое время суток.

Разумеется, у бриттов эффективность была выше. Поэтому даже вышел такой казус, официально нигде не зафиксированный. Командир 82 вдд США генерал-лейтенант Крис Донахью на брифинге потребовал от своего британского коллеги, чтобы и британцы не работали по ночам, поскольку таким образом они дискредитируют американцев. И был абсолютно недвусмысленно послан по известному адресу.

За 10 дней после захвата талибами Кабула около 130 афганцев были ввезены в аэропорт, окруженный боевиками Талибана.

Группа «Ананас»

Трудно точно сказать, что заставило ветеранов спецподразделений, выполнявших задачи в ЧВК в Кабуле, самоорганизоваться и создать добровольческую оперативную группу «Ананас», стараясь спасти как можно больше афганских союзников.

В группу вошли и действующие, и бывшие операторы различных подразделений специальных операций США, гуманитарные работники, офицеры разведки и другие сотрудники, имевшие опыт работы в Афганистане. Возглавил группу, которая занялась частными спасательными операциями, отставной командир зеленых беретов подполковник Скотт Манн. Численность группы «Ананас» превышала 50 человек.

Организацией спасения афганских спецназовцев занимались в сети на зашифрованном чате. И все равно общение осуществлялось с использованием условных названий.

Так, бывший капитан зеленых беретов Зак Лоис, координировавший работу группы, обозначался как «инженер подземной железной дороги». Ему подчинялись «пастухи» из числа бывших американских спецназовцев и сотрудников ЦРУ, руководивших действиями афганцев, которых они спасали. Среди них были коммандос, переводчики, сотрудники командования и члены их семей. Всех они обозначались как «пассажиры».

Работая в сети, «пастухи» направляли «пассажиров» в режиме реального времени к обозначенным на электронной карте точкам GPS. Там «пассажиры» самостоятельно прятались до тех пор, пока их не вызовет проводник с зеленым химическим фонарем. После вызова «пассажиры» поднимали свои смартфоны с изображением желтых ананасов на розовом поле.

Помимо «инженера» и «кондукторов», в группе также работали люди, собиравшие разведданные.

Во время выхода на указанные пункты сбора небольшие группы афганцев так или иначе натыкались на боевиков Талибана. Им очень повезло, что «студенты» (так переводится понятие «талибы»), видимо, были, неграмотными, поскольку документы у беженцев никогда не спрашивали. Между тем по документам можно было сразу же идентифицировать афганских коммандос, воевавших против Талибов 20 лет. Но, к счастью «пассажиров», дело заканчивалось побоями.

Оперативная группа «Ананас» проделала большую работу по подготовке «пассажиров» к вылету в Штаты. У всех были визы в США либо заявки на визу, сообщили они ABC News.

«Эти титанические усилия не могли быть осуществлены без неофициальных героев на аэродроме, которые игнорировали приказы не помогать афганцам за пределами аэропорта. Они пробирались в канализационные каналы и затягивали людей, которые мигали ананасами на своих телефонах», – рассказывал Скотт Манн.

Специальной группе также удалось заручиться помощью офицера посольства США внутри аэропорта.

Ночь волнений

25 августа около 20.00 по восточноевропейскому времени «пастухи» сообщили в чате, что группы их «пассажиров», которые скрытно выдвигались под покровом темноты на пункты сбора, одна за другой внезапно потемнели и стали недоступны по мобильным телефонам.

Высказывались опасения, что талибы свалили вышки сотовой связи. Но бывший зеленый берет, входивший в состав группы «Ананас», сообщил, что американские военные использовали глушители сотовых телефонов, чтобы противостоять угрозе подрыва самодельного взрывного устройства. В течение часа большинство из них восстановило связь с «пассажирами», и группы продолжили движение.

Так получилось, что вывод на территорию аэропорта основной группы «пассажиров» пришелся на день, когда ИГИЛ-К (организация, соперничающая с «Талибаном» часть «Исламского государства», запрещенного в РФ) провела теракт у Abbey Gate аэропорта Кабул. Но жертвы среди «пассажиров» были минимальными.

Многие афганцы подошли к Abbey Gate и направились через забитый сточными водами канал к американскому солдату в красных солнцезащитных очках, чтобы представиться. Они замахали телефонами с изображением ананаса, и их подобрали и переправили внутрь в безопасное место. Других привел армейский рейнджер.

«Наше правительство не сделало этого»

«Вся ночь была катанием на американских горках. Люди были так напуганы этой хаотической обстановкой. Они были так истощены, что я все пытался поставить себя на их место», – сказал бывший «морской котик» Редман, работавший «пастухом».

Оглядываясь на усилия, которые спасли, по его подсчетам, как минимум 630 афганских жизней, Редман также выразил глубокое разочарование: «Наше собственное правительство не сделало этого. Мы сделали то, что должны были делать, как американцы».

630 человек – «это поразительное число для организации, которая была создана всего за несколько дней до начала операций, и большинство ее членов никогда не встречались лично», – сказал Зак Лоис в интервью ABC News. Он также добавил, что оперативная группа «Ананас» смогла совершить поистине историческое событие, эвакуировав сотни сотрудников за последнюю неделю.

Лоис также сказал, что он смоделировал свою медленную, но устойчивую систему маневрирования афганскими семьями в темноте под впечатлением «подземной железной дороги» американской аболиционистки Харриет Табмен, которую она организовала для беглых чернокожих рабов.

Среди участников группы был отставной зеленый берет майор Джим Гант, который сказал: «Я принимал участие в некоторых самых невероятных миссиях и операциях, в каких только мог бы участвовать спецназовец, но я никогда не участвовал ни в чем более невероятном, чем это… Храбрость, отвага и преданность моих братьев и сестер из ананасового сообщества были больше, чем приверженность США на поле боя».

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.