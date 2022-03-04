Операция на истощение

Киев пытается выиграть время путем переговоров

Переговоры российской и украинской делегации по вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины не принесли пока ощутимых результатов. Президент Владимир Зеленский сообщил, что «получил кое-какие сигналы» и готов к «переходу ко второму раунду переговоров», о чем сообщил в видеообращении Telegram-канала своего офиса. Для российской стороны, похоже, подобное заявление не стало новостью. Как и в случае с Минскими соглашениями, Киев, по всей видимости, готов тянуть время, а впоследствии вообще отказаться от выполнения каких-либо обязательств в рамках предстоящих решений.

Интерес к ведению и одновременно затягиванию переговоров следующий. Киевский режим надеется, что, пока делегации разговаривают между собой, российские танки вперед идти не будут. Значит, в ходе боевых действий образуется некая пауза, что дает возможность украинским войскам «зализать раны» и перегруппироваться. Над большой группировкой ВСУ на Донбассе, собранной с целью захвата Донецка и Луганска, нависла реальная угроза окружения. Однако, если Москва промедлит, часть этой группировки может совершить бросок к Киеву и Днепропетровску и усилить части ВСУ и территориальной обороны, пытающиеся создать мощную линию фронта вдоль Днепра. Безопасно провести переброску крупных сил можно лишь в условиях перемирия. В противном случае колонны ВСУ, растянувшиеся по дорогам, будут разбиты российской авиацией, захватившей господство в воздухе. Время поджимает: украинская группировка на Донбассе вскоре будет ощущать недостаток горюче-смазочных материалов и некоторых видов боеприпасов, доставка которых из глубины страны затруднена.

Пауза на время ведения переговоров с Россией нужна еще и для принятия Украины в международные организации. Президент соседнего государства заявляет о том, что подал заявку о вступлении страны в Европейский союз. Он в очередной раз призвал страны Запада и все мировое сообщество ввести в отношении России жесткие санкции. Москва в ответ перевела силы ядерного сдерживания на особый режим несения боевого дежурства.

«Мы ждали этого 30 лет, и я подписал заявку на вступление в ЕС. Заявка уже доставлена в Брюссель, и ждем подписания. Время настало!» – заявил Владимир Зеленский. Неадекватность ситуации состоит в том, что именно стремление Киева к евроинтеграции за счет нарушения баланса безопасности с Москвой в свое время привела к госперевороту 2014 года на Украине, принятию Крымом решения о выходе из состава страны и присоединению к России и началу боевых действий на Донбассе.

По сообщениям из Киева, в последние дни февраля городскому населению было роздано более 25 тыс. автоматов. На этом фоне всерьез обдумывается еще и вопрос освобождения уголовников и военных преступников из тюрем в надежде, что эти люди присоединятся к движению сопротивления российской армии. Это полный политический и управленческий сюрреализм: бесконтрольная раздача боевого оружия всем желающим, а теперь еще и появление уголовников на улицах города не могут стабилизировать ситуацию. Зато очень укладываются в определение «так и не доставайся никому». Опасность состоит в том, что цивилизованная, индустриальная страна вновь превращается в Гуляйполе Нестора Махно.

И тут приходит понимание, что российская армия – единственный инструмент, способный остановить эти скачки.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, российские военные взяли под контроль города Энергодар и Бердянск, а также территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). «Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», – сообщил Игорь Конашенков. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении Чернобыльской АЭС. В Минобороны тогда также отметили, что помощь со стороны украинского батальона охраны АЭС стало гарантией того, что злоумышленники не смогут организовать «ядерную провокацию». Тот же Виталий Кличко говорит, что в Киеве все еще есть свет и тепло, но плохо только с продуктами – логистика их доставки полностью нарушена. Наверное, это уже не проблема армии. Минобороны России заявляет, что жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев–Васильков. Скорее всего этим же путем можно завозить и еду.

На этом фоне военные заявили о том, что уничтожили средствами войсковой авиации: вертолетами Ми-28АМТШ, Ми-28НМ, Ми-35 и Ка-52 – шесть колонн украинской бронетехники. Всего за время проведения спецоперации тактическая авиация ВКС России уничтожила 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, в том числе на земле, 51 реактивную систему залпового огня, 147 артиллерийских орудий и минометов, 263 спецавтомобиля. Среди жертв и советский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» («Мечта», – «НВО»). Машина сгорела на аэродроме Гостомель в Киевской области, сообщил ТАСС. Аэродром находится на правом берегу Днепра, где расположены основные административные здания Киева. В настоящее время аэродром полностью находится под контролем российских десантников, сообщают в Минобороны.

Ан-225 – единственный в мире самолет подобного класса. Он создавался для перевозки различных компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска в рамках советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия – Буран». Также на этом самолете планировалась доставка космического челнока на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах в Багерово в Крыму и Восточный в Приморье, а также еще на 14 запасных местах посадки, в том числе вне территории СССР, в частности на Кубе и даже в Ливии.

«Мрию» строил весь Советский Союз. Двигатели изготовлялись на Запорожском моторостроительном заводе, многие части фюзеляжа делались в Ульяновске, производством крыльев и центроплана самолета занимались в Ташкенте, детали для управления Ан-225 изготовлялись в Москве, шасси в Нижнем Новгороде, а покраску самолета осуществляли рабочие из Воронежа. Как бы там ни было, но уникальной машины больше нет. Воспроизвести ее в будущем нереально.

Параллельно с этим армия ДНР прорывается на юг к важному железнодорожному узлу Волновахе. Оттуда открывается прямая дорога на Мариуполь – стратегически важный портовый город на Азовском море. По информации Минобороны России, войска республики продвинулись более чем на десять километров и освободили несколько населенных пунктов. Военнослужащие Украины (ВСУ) оставляют позиции и отступают. На мариупольском направлении помимо 93-й механизированной обороняется 53-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ. Вместе с ними оборону держат националистический батальон «Азов» (признан террористическим в РФ). В отличие от регулярных частей нацисты оказывают ожесточенное сопротивление. Минобороны России заявило о нанесении ими ударов реактивными системами залпового огня «Град» по окрестностям Мариуполя, в том числе школе в районе поселка Сартана.

«В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения. Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций», – заявили в Минобороны. По данным российского военного ведомства, к востоку от города силы народной милиции заняли населенные пункты Павлополь и Пищевик. К западу от Мариуполя российская армия заблокировала город Бердянск Запорожской области.

Из плохих новостей: решение тайваньской компании TSMC об остановке производства процессоров «Байкал» и «Эльбрус» – аналогов западных Intel и AMD, без которых невозможно построение информационных систем – компьютеров. Тайвань сообщает, что и другие российские чипы также больше не будут выпускаться. Это ответ TSMC на военную спецоперацию России на территории Украины. Для производителя подобное решение – просто «пшик»: он контролирует 54% мирового рынка микроэлектроники. Так, что случившееся отразится только на российских компаниях, а TSMC не заметит потери этих клиентов в финансовом плане, поскольку они мизерны.

Забавно, но это решение может спровоцировать уже на силовое решение проблемы острова другим государством – Китаем. Китайские эксперты считают, что сепаратисты на Тайване должны извлечь урок из событий на Украине, и уяснить: их так называемые союзники в Вашингтоне в случае реального военного противостояния окажут помощь лишь на словах. Мнение строится на отказе Джозефа Байдена от отправки войск в поддержку украинского режима. Пекин оценивает это решение как единственно правильное, иначе дело дойдет до прямого столкновения ядерных сверхдержав. «Это риск громадный и неуправляемый», – пишет китайский таблоид Global Times. И суть его уже не в просто войне в Европе, а в начале третьей мировой войны с использованием оружия массового поражения.

В ответ на агрессивные высказывания ряда представителей США и НАТО на действия России на Украине президент Владимир Путин объявил о переводе сил ядерного сдерживания на особый режим боевого дежурства. Что такое «особый режим», не раскрывается: СЯС России и так находятся в постоянной боевой готовности к немедленному применению стратегического ядерного вооружения. Но можно предположить, что в рамках «особого режима» речь идет об оснащении стратегических бомбардировщиков типа Ту-160 и Ту-95МС, атомных подводных лодок проекта 667 БДРМ и кораблей проекта 955 типа «Борей» полным боекомплектом со специальными изделиями – атомными боеголовками. Скорее всего экипажи этих кораблей переведены на режим постоянного несения боевого дежурства. В случае с бомбардировщиками это постоянное нахождение в кабине самолета. Для АПЛ – наличие полного состава экипажа на борту.

Дмитрий Литовкин