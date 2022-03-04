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Испания и Франция модернизируют вертолеты Tiger

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Фото: David Álvarez López / Wikimedia
Фото: David Álvarez López / Wikimedia.

Airbus Helicopters модернизирует вертолеты Tiger Mk III для Испании и Франции

Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) заключила контракт с Airbus Helicopters. В рамках соглашения компания модернизирует ударные вертолеты Eurocopter Tiger Mk III. Об этом сообщает European Defense Review.

Airbus Helicopter разработает и осуществит модернизацию парка ударных вертолетов. Контракт предполагает поддержку в эксплуатации Tiger. Airbus Helicopter модернизирует 42 французских вертолета и 18 Tiger Mk III испанских военных. Также к программе модернизации может присоединиться Германия.

Первый прототип усовершенствованного Tiger Mk III планируют поднять в воздух в 2025 году, а в 2029 году первые вертолеты передадут Франции. После этого последуют поставки модернизированных вертолетов в Испанию. Работы будут выполнять на заводах Airbus Helicopters в Испании, Германии и Франции.

Tiger Mk III получит новую авионику, прицелы Safran Strix NG и нашлемную систему целеуказания. Также вертолет оснастят обновленными системами связи и навигации. Модернизированный Tiger сможет нести ракеты класса «воздух-поверхность» MAST-F и ракеты «воздух-воздух» Mistral 3.

Ранее стало известно о начале производства американских вертолетов для Чехии. Компания Bell Textron начала сборку ударного AH-1Z Viper.

В декабре 2021 в публикации Defence News сообщили, что Австралия откажется от многоцелевых вертолетов Eurocopter MRH 90 Taipan. Европейские машины заменят американскими UH-60M Black Hawk.

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Чехия
Продукция
AH-1 Cobra
UH-60
Мистраль (Mistral)
Компании
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Textron
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