Испания и Франция модернизируют вертолеты Tiger

Airbus Helicopters модернизирует вертолеты Tiger Mk III для Испании и Франции

Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) заключила контракт с Airbus Helicopters. В рамках соглашения компания модернизирует ударные вертолеты Eurocopter Tiger Mk III. Об этом сообщает European Defense Review.

Airbus Helicopter разработает и осуществит модернизацию парка ударных вертолетов. Контракт предполагает поддержку в эксплуатации Tiger. Airbus Helicopter модернизирует 42 французских вертолета и 18 Tiger Mk III испанских военных. Также к программе модернизации может присоединиться Германия.

Первый прототип усовершенствованного Tiger Mk III планируют поднять в воздух в 2025 году, а в 2029 году первые вертолеты передадут Франции. После этого последуют поставки модернизированных вертолетов в Испанию. Работы будут выполнять на заводах Airbus Helicopters в Испании, Германии и Франции.

Tiger Mk III получит новую авионику, прицелы Safran Strix NG и нашлемную систему целеуказания. Также вертолет оснастят обновленными системами связи и навигации. Модернизированный Tiger сможет нести ракеты класса «воздух-поверхность» MAST-F и ракеты «воздух-воздух» Mistral 3.

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