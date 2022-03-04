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Российская газета

Минобороны РФ показало, как российские войска продвигаются по Киевской области

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Минобороны РФ публикует первые кадры продвижения российских подразделений в Киевской области. На видео можно увидеть, как боевые машины пехоты проезжают через дорожный указатель, на котором значится, что это Полесский район Киевской области. Бронетехнику сверху прикрывают боевые вертолеты. Техника проходит через разрушенные блокпосты.

На кадрах также видно брошенное ВСУ вооружение. Кроме того, показано как российские Инженерные войска наводят временные переправы вместо мостов, которые при отступлении разрушили украинские военные.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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