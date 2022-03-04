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Российская газета

Путин: Российские военнослужащие проявляют массовый героизм

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В ходе операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Как российские военные, так и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм, заявил он.

"Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела, - подчеркнул российский лидер. - Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, чтобы спасти своих товарищей и мирных жителей".

Президент привел ряд примеров героизма - в частности, проявленного в ходе прорыва обороны националистов в районе Волновахи.


Татьяна Замахина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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