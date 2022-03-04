В Москве создали штаб гуманитарного реагирования по Украине

В населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от границы с РФ, наши военные с соблюдением всех мер безопасности привезли большую партию груза для мирных жителей. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения", - рассказали в ведомстве. Жителям, в первую очередь женщинам, детям и пожилым людям, передадут крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.

Задача штаба - обеспечить гуманитарную помощь мирному населению Украины и безопасную эвакуацию

По данным Минобороны России, для отправки на Украину уже подготовлены тысячи тонн гуманитарных грузов. Такая работа проводится очень интенсивно. Колонна с гуманитаркой уже прибыла из Крыма в населенные пункты на Юге Украины. Завершается формирование колонн в Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Помимо продуктов питания, они повезут стройматериалы и предметы первой необходимости.

Накануне стало известно, что в военном ведомстве РФ на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Необходимость его формирования продиктована ситуацией на Украине. "Понимая исключительную важность гуманитарной составляющей в ходе проведения специальной военной операции на Украине, решением руководства страны в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию", - проинформировали в Минобороны России.

Штаб уже работает в круглосуточном режиме. В его составе представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций, а также субъектов РФ. Открыты круглосуточные многоканальные телефоны горячей линии (+7 (495) 498-43-54, +7 (495) 498-41-01 - для международных контактов). В Минобороны России обещают, что звонок любого гражданина из любой точки мира, в том числе из Украины, примут, обработают и реализуют в соответствии с запросом.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, на штаб возложена задача оказания всесторонней гуманитарной помощи населению в контролируемых нашими военными районах Украины, а также жителям ДНР и ЛНР. Кроме того, штаб займется обеспечением безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан. Для этого в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах развернуты специальные группы.

Известно, что за помощью в эвакуации своих граждан к России уже обратились профильные структуры ООН и ОБСЕ, Бельгия, Великобритания, Гана, Греция, Индия, Индонезия, Италия, Китай, Польша, Франция, Швейцария, Япония и ряд других стран. "2 марта Вооруженными силами РФ обеспечена безопасная эвакуация профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя. Днем ранее был обеспечен безопасный вывод из Донецка в город Ростов-на-Дону сотрудников ОБСЕ", - рассказал Мизинцев.

С просьбой об эвакуации обращается и население, покидающее зоны проведения специальной военной операции. Но националисты всячески препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. "Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов. При этом националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям. Мы этого не делали и делать не будем", - заявил Мизинцев. Он обратился ко всем международным организациям и к руководству Украины немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров для выхода в безопасные места всех граждан, кто изъявил на это желание, всех без исключения.

"Как только мы получим информацию из любого населенного пункта о готовности украинских властей создать гуманитарный коридор и обеспечить беспрепятственный выход мирного населения, мы берем на себя стопроцентные обязательства по обеспечению безопасности для выхода как в Россию, так и в другие страны, исключительно по желанию как групп людей, так и отдельных граждан", - заявил Мизинцев. По его словам, с территории Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано уже более 140 тысяч человек, в том числе свыше 39 тысяч детей. Оборудованы более 7 тысяч пунктов временного размещения беженцев. "Оперативно решаются вопросы по размещению детей в дошкольных учреждениях, школьников и студентов - в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания", - отметили в Минобороны России.

Юрий Гаврилов