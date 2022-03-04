Рамзан Кадыров объявил награду за головы главарей украинских националистов

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил награду за главарей украинских националистов. Данное решение он опубликовал в своем Telegram-канале.
Как говорится в тексте сообщения, предлагается по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов, если точнее, то за командиров бандеровских формирований, батальона "Азов"* (запрещен в России как экстремистская организация), а также командиров "дудаевского батальона", которые воюют на стороне Украины.
- написал Кадыров на своей странице.
Также глава Чечни сообщил о разгроме батальона украинских националистов подразделением спецназа республики и занятии крупной военной базы ВСУ. По его словам, более 2,5 тысяч бандеровцев сбежали, побросав все свое имущество. На территории базы обнаружено огромное количество стрелкового оружия, боеприпасов, амуниции, 7 танков, 12 БТР, артиллерийские орудия.
- заявил глава республики.