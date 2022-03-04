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Военное обозрение

Рамзан Кадыров объявил награду за головы главарей украинских националистов

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил награду за главарей украинских националистов. Данное решение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как говорится в тексте сообщения, предлагается по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов, если точнее, то за командиров бандеровских формирований, батальона "Азов"* (запрещен в России как экстремистская организация), а также командиров "дудаевского батальона", которые воюют на стороне Украины.

Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова"*, дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира

- написал Кадыров на своей странице.

Также глава Чечни сообщил о разгроме батальона украинских националистов подразделением спецназа республики и занятии крупной военной базы ВСУ. По его словам, более 2,5 тысяч бандеровцев сбежали, побросав все свое имущество. На территории базы обнаружено огромное количество стрелкового оружия, боеприпасов, амуниции, 7 танков, 12 БТР, артиллерийские орудия.

Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. При одном появлении наших бойцов нацисты целыми полками бросаются наутек, если успевают, конечно

- заявил глава республики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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