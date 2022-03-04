В России приняли решение оставить самолеты, которые Запад пытался отозвать санкциями

Самолеты западного производства, находящиеся в лизинге от европейских компаний, останутся в России. Интересно, что всему виной те же санкции. Например, запрет на полеты над Европой и ответные меры Москвы — прекращение полетов над нашей страной.

Это могут оформить как «реквизицию» имущества — принудительный выкуп его в пользу государства. Но из-за блокировки золотовалютных резервов России за рубежом по факту оплатить что-либо не представляется возможным. Кроме того, непонятно, как эти самолеты забрать, ведь небо Европы для наших авиакомпаний закрыто и, наоборот, российское небо недоступно для них. Об этом сообщает FrequentFlyers.ru со ссылкой на источник в авиакомпании «Аэрофлот».

Можно, конечно, договориться о передаче самолетов через третьи страны. Например, через Турцию, куда летит борт, затем там завершается договор лизинга, и он улетает к месту назначения. Но российским перевозчикам, по сути, думать об этом не так уж интересно, ведь санкции были введены в одностороннем порядке, поэтому действуют по принципу «вам надо — вы и забирайте». Западные лизингодатели при этом вынуждены будут еще оплачивать стоянку в наших аэропортах, тариф на которую по идее можно завысить до стоимости самих лайнеров.

Что касается техобслуживания, то уже есть договоренность с третьими странами — например, с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Гонять туда некоторые самолеты, конечно, придется дальше, но в целом никаких особых издержек это не принесет.

Причем с Boeing и Airbus существуют негласные договоренности о том, что они не будут этому препятствовать. Есть надежда, что санкции в конце концов снимут — в этом случае компании, которые окажутся более дружественными к России, и получат преимущество на отечественном рынке.

А вот с тренажерами сложности остаются. Хотя у «Аэрофлота» парк таковых есть для всех типов воздушных судов, учебный центр существует и у S7, ничто не помешает реквизировать центр подготовки Boeing и в «Сколково». Тем не менее тренажеров пилотной подготовки все равно не хватит на всех.

Не очень понятна и ситуация с картами, так как Navblue отключил свои аэронавигационные сервисы у трех авиакомпаний. Но существуют ведь российские сборники АИП, тем более что до снятия санкций наши самолеты все равно будут летать по преимуществу на внутренних рейсах.