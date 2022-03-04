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На учениях в Сибири задействовали С-400

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Войска ЦВО задействовали ЗРК С-400 на учениях ПВО в Сибири

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» задействовали на учениях по противовоздушной обороне (ПВО) в Сибири. Расчеты обнаружили и условно уничтожили цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«По прибытии в новый позиционный район, военнослужащие произвели подготовку огневых позиций, их маскировку и организовали оборону комплексов С-400. Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"», — говорится в сообщении.

Расчеты С-400 провели мониторинг воздушного пространства, который позволил обнаружить цели. Военные распознали и условно поразили около 50 воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты.

В ЦВО отметили, что первый этап учений прошел в сложной помеховой обстановке. В маневрах задействовали около 600 военнослужащих и более 100 единиц техники.

В феврале расчеты российских С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Ранее в том же месяце эксперт в области космонавтики Андрей Ионин предположил, что ракеты комплекса С-400 можно использовать для запуска спутников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
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