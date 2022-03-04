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Самолет американского спецназа получил новую систему РЭБ

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

В США оснастили первый самолет AC-130J новой системой радиоэлектронной борьбы

Американский самолет непосредственной огневой поддержки Lockheed Martin AC-130J Ghostrider получил новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Sierra Nevada Corporation (SNC) установила на самолет систему ALQ-251, сообщает Airforce Technology.

Первый AC-130J Командования специальных операций США (USSOCOM) оснастили системой радиочастотного противодействия. Интеграция нового оборудования проходит в рамках модернизации парка самолетов AC/MC-130J.

Систему ALQ-251 разработала компания Northrop Grumman. В 2020 году USSOCOM выбрало компанию SNC для работ по установке нового оборудования. Система РЭБ позволит экипажу самолета обнаруживать угрозы и определять их координаты, а также обеспечивать противодействие системам РЭБ противника.

Самолет непосредственной поддержки AC-130J предназначен для точечного поражения целей, разведки, а также поддержки наземных сил. Самолет получил высокоточный комплекс авиационных средств поражения и новую авионику. В арсенал AC-130J входит пушка GAU-23/A Mk 44 Bushmaster калибра 30 миллиметров, которую дополняет гаубица калибра 105 миллиметров. Также самолет несет высокоточные бомбы и ракеты.

В январе в публикации The Drive сообщили о создании нового орудия для AC-130J. Перспективная гаубица заменит пушку M102.

В октябре 2021 года Lockheed Martin передала военно-воздушным силам новый лазер воздушного базирования. Установка Airborne High Energy Laser (AHEL) предназначена для AC-130J.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
SNC
Проекты
2020-й год
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