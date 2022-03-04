SpaceX осуществила запуск ракеты с очередными 47 спутниками для сети Starlink

Ожидается, что примерно через 9 минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 47 мини-спутниками для орбитальной сети Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 9:25 по времени Восточного побережья США (17:25 мск).

Первая ступень носителя ранее уже применялась при 10 запусках. Ожидается, что примерно через 9 минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions ("Просто прочтите инструкции") в Атлантическом океане. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании предпринимателя Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту 2234 мини-спутника.