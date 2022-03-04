Войти
ТАСС

SpaceX осуществила запуск ракеты с очередными 47 спутниками для сети Starlink

81
0
0
Группа спутников Starlink. Вид с Международной космической станции
Группа спутников Starlink. Вид с Международной космической станции.
Источник изображения: spacex

Ожидается, что примерно через 9 минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 47 мини-спутниками для орбитальной сети Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 9:25 по времени Восточного побережья США (17:25 мск).

Первая ступень носителя ранее уже применялась при 10 запусках. Ожидается, что примерно через 9 минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions ("Просто прочтите инструкции") в Атлантическом океане. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании предпринимателя Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту 2234 мини-спутника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
03.02.2021
SpaceX допустила запуск ракеты с гражданским экипажем в 2021 году
28.01.2021
SpaceX планирует запуск 18-й группировки микроспутников Starlink 30 января
31.12.2020
Космические события года: лунный грунт, жизнь на Венере и возвращение США
01.06.2020
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
07.10.2019
Сроки полетов кораблей США к МКС пока не определены
29.08.2017
Отжали
16.08.2017
SpaceX в 12-й раз запустила корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»