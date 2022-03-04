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Российская газета

В Минобороны назвали страны, которые посылают наемников на Украину

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Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Все иностранные наемники, которые направляются Западом в помощь киевскому националистическому режиму, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. В частности, они не имеют права на статус военнопленного, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что самое хорошее, что их ожидает при задержании, это привлечение к уголовной ответственности.

Конашенков призывал иностранных граждан, которые планируют ехать, чтобы воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой.

По словам генерала, наемники проводят атаки применяя оружие, которое поставляется Западом Киеву.

В частности, речь идет об американских противотанковых комплексах Javelin и английских NLOW, а также переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, на освоение которых требуется серьезная подготовка.

Конашенков также отметил, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских частных военных компаний "Акэдеми", "Кьюбик" и "Дин корпорейшн".

По его словам, Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине, а командование французского иностранного легиона планирует направить на Украину своих военнослужащих - этнических украинцев.


Александр Степанов

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