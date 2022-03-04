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Российская газета

Испорченный умельцами "Змей Горыныч" с ЗУ-23-2 заметили в Донбассе

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Источник изображения: rg.ru

Экспертов, наблюдающих за происходящим в вооруженных формированиях Украины, очень часто шокирует, что " умельцы" в военной форме или работники ремонтных предприятий делают с имеющейся у них военной техникой.

Например, берется корпус бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, обрезается передняя и кормовая часть. В результате получается странная конструкция с парой колес и пулеметной башней, транспортирующаяся в виде прицепа. Ее называют передвижным блокпостом "Николаевец" и торжественно передают силовикам, которые потом безо всякого сожалению просто бросают это "чудо инженерной мысли" во время очередного отступления.

Или привозятся с площадок хранения боевые танки Т-64, с них снимают 125-мм пушки, механизированные системы заряжания, прицельные комплексы. Затем монтируют колейные минные тралы. После чего неделю украинские СМИ трубят о "новейшей разработке" их еще подающего какие-то признаки жизни военно-промышленного комплекса.

Можно вспомнить неудачные попытки установки пакета от пусковой установки БМ-21 "Град" на легкобронированный гусеничный тягач МТ-ЛБ или эксперименты по созданию реактивных систем залпового огня на базе мобильных зениток "Стрела-10". На последних закреплялись вертолетные блоки для запуска 80-мм неуправляемых ракет.

В ходе последних боевых столкновений засветилась странная боевая машина.

Она выполнена на шасси, применяемом в установке разминирования УР-77, прозванной "Змей Горыныч", или 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика".

На ее крыше смонтировали некое подобие кузова, куда водрузили "Рогатку" - малокалиберную пушку ЗУ-23-2, известную своей огневой мощью. Однако, судя по всему, и эта "модернизация" закончилась провалом, а самого бронемутанта вояки ВСУ бросили в одном из первых же боев.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БРДМ-2
Гвоздика
Град РСЗО
МТ-ЛБ
Стрела-10
УР-77
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