Испорченный умельцами "Змей Горыныч" с ЗУ-23-2 заметили в Донбассе

Экспертов, наблюдающих за происходящим в вооруженных формированиях Украины, очень часто шокирует, что " умельцы" в военной форме или работники ремонтных предприятий делают с имеющейся у них военной техникой.

Бронеподелка с ЗУ-23-2, оставленная украинцами при отступлении. pic.twitter.com/Z9cyWW1dHJ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 3, 2022

Например, берется корпус бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, обрезается передняя и кормовая часть. В результате получается странная конструкция с парой колес и пулеметной башней, транспортирующаяся в виде прицепа. Ее называют передвижным блокпостом "Николаевец" и торжественно передают силовикам, которые потом безо всякого сожалению просто бросают это "чудо инженерной мысли" во время очередного отступления.

Или привозятся с площадок хранения боевые танки Т-64, с них снимают 125-мм пушки, механизированные системы заряжания, прицельные комплексы. Затем монтируют колейные минные тралы. После чего неделю украинские СМИ трубят о "новейшей разработке" их еще подающего какие-то признаки жизни военно-промышленного комплекса.

Можно вспомнить неудачные попытки установки пакета от пусковой установки БМ-21 "Град" на легкобронированный гусеничный тягач МТ-ЛБ или эксперименты по созданию реактивных систем залпового огня на базе мобильных зениток "Стрела-10". На последних закреплялись вертолетные блоки для запуска 80-мм неуправляемых ракет.

В ходе последних боевых столкновений засветилась странная боевая машина.

Она выполнена на шасси, применяемом в установке разминирования УР-77, прозванной "Змей Горыныч", или 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика".

На ее крыше смонтировали некое подобие кузова, куда водрузили "Рогатку" - малокалиберную пушку ЗУ-23-2, известную своей огневой мощью. Однако, судя по всему, и эта "модернизация" закончилась провалом, а самого бронемутанта вояки ВСУ бросили в одном из первых же боев.

Алексей Брусилов