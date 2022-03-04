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Известия.ru

Минобороны России вызвало военного атташе Хорватии из-за наемников на Украине

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны России вызвало в четверг, 3 марта, военного атташе Хорватии. По информации российского оборонного ведомства, на Украину прибыло около 200 хорватских наемников. Об этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в ходе брифинга.


«Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве», — приводит его слова телеканал «Звезда».

В министерстве заявили, что военному атташе указали на незаконную деятельность хорватского гражданина Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году и формировавшего отряды хорватских наемников для отправки на Украину, передает RT.

Также Конашенков подчеркнул, что в Минобороны обратили внимание военного атташе на то, что российской стороне известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников.

Кроме этого в министерстве отметили, что Запад нарастил отправку наемников в районы боевых действий на Украине.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовятся встретить первые 16 тыс. иностранных добровольцев, передает НСН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 марта подтвердил, что решение предоставить Украине оружие приняли уже 19 государств. Кроме того, по его словам, из 16 стран уже едут воевать добровольцы.

Тогда же премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о том, что страна собирается поставить Украине наступательное оружие. Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказание военной помощи Украине, в том числе в поставках оружия, а также тесно координировать действия ввиду специальной операции России.

Продолжающуюся поставку вооружений Киеву прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в сложившейся ситуации поставленные вооружения могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров.


Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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Испания
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Конашенков Игорь
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