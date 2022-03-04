Gazeta: вот зачем Россия пугает Запад ядерным оружием

"Это пропагандистская игра России": эксперт о запугивании третьей мировой войной (Gazeta, Польша)

Москва предупреждает Запад: "Не вмешивайтесь в дела на Украине", пишет Gazeta. Приказ Путина о приведении в боевую готовность сил ядерного сдерживания призван спровоцировать эмоциональную реакцию. Угрозы ядерного конфликта нет, просто Москва ведет свою игру.

Интервью с сотрудником факультета наук о безопасности краковского Педагогического университета Рафалом Копечем (Rafał Kopeć)

Gazeta.pl: "Третья мировая война будет ядерной и разрушительной", — заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров. Зачем он запугивает?

Рафал Копеч: Это пропагандистская игра. Не стоит паниковать. "Не вмешивайтесь в дела на Украине", — гласит послание Москвы. Угрозы со стороны Кремля призваны также спровоцировать на Западе эмоциональную реакцию. В этом послании можно также обнаружить преднамеренное отсутствие логики.

— Какое?

— Обстановка не дает повода к использованию ядерного оружия, оно предназначено для самых крайних случаев, для ситуации, в которой под угрозой оказывается само существование государства и его жителей. Сейчас ничего подобного России, конечно, не угрожает. Кремль может стараться убедить Запад в том, что раз Путин раздумывает о применении ядерного оружия, он обезумел, а раз он обезумел, то способен на все, поэтому ему следует уступить.

— Ядерное оружие вызывает на Западе сильный страх. Запугивание ядерной войной может привести к расколу общества, спровоцировать выступления пацифистов?

— Да, так может произойти. Кремль апеллирует к эмоциональному аспекту, связанному с ядерным оружием. Происходит нечто новое: если оценивать ситуацию рационально, угроза минимальна, но связанные с риском общественные эмоции очень велики. Послание Кремля рассчитано на реакцию лидеров Запада, которых он склоняет отказаться от поддержки Украины, а также на страх общества, которое может оказать на своих политиков давление.

— Как, даже невольно, не помогать распространять кремлевское послание?

— Россияне буквально эпатируют намеками на возможность применения ядерного оружия. Владимир Путин открыто заявил о повышении боевой готовности сил сдерживания. Не знаю, как выглядят степени готовности в России, скорее всего, их четыре, то есть сейчас, видимо, введен второй. Появились (наверняка не случайно) утечки информации, что американцы в рамках своей шкалы из пяти ступеней (DEFCON) перешли к аналогичной.

Раз Россия понимает только язык силы, американцы показывают, что они не позволят себя запугать. Так же, тоже публично, отреагировала Франция, напомнившая, что у нее есть свой ядерный арсенал. Политика уступок, пусть даже риторических, стала бы демонстрацией собственной слабости.

— Президенту Байдену задали вопрос, угрожает ли Америке ядерный конфликт. Он лаконично ответил "нет". Тема закрыта?

— Такая формулировка звучит успокаивающе. Запад, то есть НАТО, имеет собственные силы ядерного сдерживания. Президент США может позволить себе дать такой однозначный ответ. Байден показывает, как правильно отвечать на угрозы России. В сфере коммуникации США показывают себя отлично. На фоне того, что бывало раньше, это выглядит даже удивительным.

— Москва требует, чтобы Европа избавилась от американских ядерных вооружений и соответствующей инфраструктуры. Это невыполнимое условие?

— Его выполнение означало бы капитуляцию. У американцев в Европе в целом немного ядерных вооружений, это 160-200 единиц тактического ядерного оружия, то есть такого, которое имеет ограниченную мощность. Арсенал имел в первую очередь политическое и символическое значение, он служил доказательством участия американцев в обеспечении безопасности Европы. До сих пор о нем вспоминали лишь изредка, но сегодня он служит для демонстрации силы Запада и играет важную роль в сдерживании России. Вывод США ядерных вооружений из Европы был возможен лет 10-20 назад, когда казалось, что необходимость в них отпала. Сейчас значение этих сил вновь стало огромным.

— Россияне в последние годы имели привычку сообщать о том, что они готовы применять ядерное оружие?

— Настолько недвусмысленные заявления российских политиков — новое явление, однако, в прошлом бывали ситуации, когда россияне напоминали, что могут в определенных случаях обратиться к силам сдерживания. Россия показывала, что такое оружие у нее есть, например, отрабатывая на учениях условный ядерный удар по Швеции или внося поправки в ядерную доктрину. Она хотела, чтобы ее боялись. Все это имело меньший масштаб, но все же запугивание, демонстрация ядерного оружия были постоянными элементами российской риторики. В области обычных вооружений Россия не может сравниться с Советским Союзом, но благодаря ядерному арсеналу она остается военной державой.

— Что вы посоветуете людям, которые боятся ядерной войны?

— Я повторю вслед за Байденом: нет, нам, странам НАТО, а, значит и Польше, ядерная война не угрожает.

Яцек Гондек (Jacek Gądek)