МО РФ: Запад увеличил отправку в районы боев контрактников частных военных компаний

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что иностранных наемников ожидает привлечение к уголовной ответственности при их задержании

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", - сказал Конашенков.

Направляемые Западом в помощь Киеву наемники не будут иметь права на статус военнопленного, сообщил Конашенков.

"Хочу официально подчеркнуть - все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", - сказал он.

Западных наемников при задержании на Украине ожидает привлечение к уголовной ответственности, сообщил генерал-майор.

"Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", - сказал Конашенков.

Оружие Запада

Диверсии и налеты наемников на Украине осуществляются при помощи оружия, поставляемого Западом, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"Все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя военного ведомства, иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию. "Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы "местных жителей", - добавил он.

Американские ЧВК

Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников частных военных компаний (ЧВК) для отправки на Украину.

По его данным, в первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК "Акэдеми", "Кьюбик" и "Дин корпорейшн".

Конашенков отметил, что Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих - этнических украинцев для помощи киевскому режиму.

"По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тыс. иностранных наемников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим", - рассказал Конашенков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.