Украинские наследники «Града»

Реактивные системы залпового огня «Верба» и «Берест»

После распада Советского Союза ракетным войскам и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) досталось значительное количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) разных калибров, в том числе десятки 122-мм РСЗО типа «Град». В целях модернизации данного образца артиллерийского вооружения и придания возможностей, соответствующих требованиям войн нового поколения, специалистами украинского ВПК были выполнены работы по ряду программ, основные из которых – «Верба» и «Берест» – будут рассмотрены в этой публикации.

Огненная «Верба»

Первой серьезной попыткой модернизации доставшихся ВСУ «Градов» стала опытно-конструкторская работа (ОКР) под шифром «Верба/1» (полное наименование – «Модернизация реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», шифр «Верба/1»). Судя по всему, именно по названию этой ОКР и всю программу модернизации, и саму РСЗО тоже стали именовать «Вербой».

Реализацию данной программы осуществляли специалисты государственного предприятия (ГП) «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова» (ХКБМ), которое организационно входит в состав государственного концерна (ГК) «Укроборонпром». Соответствующий госконтракт с Министерством обороны Украины был заключен в сентябре 2007 года.

О завершении работ по этому проекту сообщалось еще несколько лет назад, а в начале декабря 2015 года широкому кругу специалистов была даже продемонстрирована первая опытная боевая машина (БМ) перспективной на тот момент РСЗО.

Об этом, в частности, сообщалось в заметке «Укроборонпром представил новую реактивную систему залпового огня «Верба», размещенной 2 декабря 2015 года на сайте госконцерна.

«Настало время, когда надо прекращать ехать на советском прошлом и начинать смотреть в перспективу, – отмечал тогда гендиректор Укроборонпрома Роман Романов. – «Верба» – это то вооружение, которое должно поступать в армию в промышленных масштабах».

Впрочем, по ряду причин окончательное решение о госиспытаниях и постановке новой РСЗО на вооружение ВСУ длительное время не принималось. В то же время именно такие РСЗО были, судя по всему, поставлены Украиной в 2017 году в Сенегал (шесть БМ типа БМ-21У были заявлены Сенегалом в соответствующем ооновском реестре поставок ВВСТ). Боевые машины РСЗО на базе этого же автомобиля-шасси, известные под обозначением «Бастион-1», также были поставлены несколькими годами ранее в Демократическую Республику Конго (проект «Бастион-1» мы в данной публикации рассматривать не будем).

Наконец, в 2021 году проблема с «Вербой» была решена в положительном ключе: как сообщалось в украинских СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины, в Укроборонпроме и конструкторском бюро-разработчике модернизированная РСЗО типа БМ-21У «Верба» была принята на вооружение ВСУ.

«Верба» получила цифровую систему управления огнем, которая позволяет боевому расчету решать задачи по наведению и управлению огнем БМ в автоматическом режиме. В таком же автоматическом режиме, как указывается в статье «Украинская армия принимает на вооружение РСЗО БМ-21У «Град», размещенной 15 сентября 2021 года на сайте ГК «Укроборонпром», может осуществляться боевым расчетом и перезаряжание БМ (точнее, перезаряжание осуществляется в механизированном режиме). Применение цифровой системы управления огнем, как указывают в Укроборонпроме, позволило существенно сократить время подготовки модернизированной РСЗО к открытию огня.

«Мы внедрили уникальные технические решения, позволившие превзойти «Град». Так, благодаря минимизации участия человека в операциях боевой машины время, необходимое на открытие огня, сократилось до пяти минут, – подчеркивает в этой связи Яков Мормило, директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова». – В то время как боезапас «Града» требовалось перегружать вручную несколькими военнослужащими – а средняя масса одного реактивного снаряда превышает 60 кг, – работа «Вербы» полностью автоматизирована. Это существенно повышает эффективность решения боевой задачи».

Цифровой стала и установленная на боевую машину БМ-21У система связи – она обеспечивает боевому расчету надежную и безопасную передачу и прием данных, в том числе в защищенном режиме. Также в процессе работ по модернизации данного образца артиллерийского вооружения были обновлены система навигации и топопривязки, а также другие системы базового «Града».

Боевая машина модернизированной РСЗО, как и в случае с базовым вариантом «Града», оснащается пакетом на 40 направляющих, в которых размещаются 122-мм реактивные снаряды (РС). При этом, как утверждается в зарубежных источниках, в новой РСЗО применяются также и новые РС, которые позволяют осуществлять поражение наземных целей на дальности до 40 км. При этом благодаря применению в усовершенствованной системе управления огнем новой системы стабилизации разработчику удалось добиться существенного повышения точности стрельбы.

Важной особенностью модернизированной РСЗО является новое шасси, во многом благодаря которому, по утверждению специалистов Укроборонпрома, боевой машине и будет обеспечена способность эффективно действовать на современном поле боя.

БМ-21У создана на базе автомобиля-шасси КрАЗ-6322 разработки и производства компании «АвтоКрАЗ», имеющего колесную формулу 6х6 и четырехдверную кабину, рассчитанную на размещение в ней в достаточно комфортных условиях всех пяти человек боевого расчета «Вербы». На базовом «Граде», напомним, применяется автомобильное шасси марки «Урал».

Согласно информации, приведенной на официальном сайте компании «АвтоКрАЗ», автомобили-шасси КрАЗ-6322 предназначены для монтажа установок специального назначения, в том числе различного военного оборудования и бортовых платформ. Данные автомобили-шасси, по заявлению компании-разработчика, могут эффективно эксплуатироваться «по всем видам дорог и бездорожью».

Автомобиль-шасси КрАЗ-6322 имеет в базовом варианте следующие характеристики: колесная формула – 6х6, масса снаряженного автомобиля – 10 900–11 600 кг, грузоподъемность – 11 400–20 600 кг, двигатель – дизельный с турбонаддувом, мощность двигателя – 300–400 л.с., максимальная скорость движения – 100 км/ч, используемые марки шин – 525/70R21, 530/70–21, 445/65R22,5, 16.00R20 и 1300х530–533; максимально преодолеваемый автомашиной подъем – 60%, максимально преодолеваемый автомашиной боковой уклон – 25 градусов.

В состав РСЗО «Верба», кроме боевой машины – пусковой установки (ПУ) с шифром БМ-21У, входит также транспортно-заряжающая машина (ТЗМ), у которой, судя по всему, имеются только код по Классификатору вооружения, войсковой техники и имущества МО Украины, а также, что весьма примечательно, номенклатурный номер НАТО (более подробно об этом будет рассказано ниже).

ТЗМ может перевозить до 80 реактивных снарядов (то есть два полных боекомплекта для БМ типа БМ-21У) и позволяет боевому расчету перезарядить свою БМ полным боекомплектом всего за 10 минут. Примечательно, что в некоторых источниках указывается еще меньший интервал времени – 5 минут, однако это скорее всего ошибка: столько времени необходимо на подготовку к приведению БМ в боевое положение и открытие огня, а не на более сложную процедуру, которой является перезарядка пусковой установки – пусть даже и в существенно автоматизированном варианте исполнения.

20 февраля 2019 года на сайте ГК «Укроборонпром» появилось сообщение о том, что серийным выпуском БМ-21У «Верба» будет заниматься Госпредприятие «Шепетовский ремонтный завод», которое расположено в городе Шепетовка и так же, как и харьковское конструкторское бюро ХКБМ, входит в состав Укроборонпрома. Кстати, именно это предприятие, образованное на базе бывшего 369-го центрального ремонтного завода вооружения МО СССР, разработало второй из упомянутых в самом начале статьи вариантов модернизации «Града», который получил обозначение БМ-21УМ «Берест».

В начале ноября 2019 года, выступая на брифинге в Информагентстве МО Украины «АрмияИнформ», начальник управления военно-технической политики и формирования гособоронзаказа Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Украины полковник Владислав Шостак заявил, что РСЗО «Верба» успешно завершила госиспытания и официально принята на вооружение ВСУ. Об этом со ссылкой на полковника Владислава Шостака тогда сообщал ряд украинских СМИ. Причем отмечалось, что в том же 2019-м году в украинских ВС будут сформированы первые штатные подразделения, вооруженные новыми РСЗО.

Однако, как выяснилось недавно, та двухлетней давности информация была, мягко говоря, не совсем точна. Дело в том, что официальный документ о принятии модернизированной РСЗО типа БМ-21У на вооружение украинской армии появился совсем недавно. Это приказ № 260, подписанный 27 августа 2021 года министром обороны Украины Андреем Тараном, согласно которому модернизированная система артиллерийского вооружения после успешного завершения всех положенных госиспытаний и была наконец-то принята ВСУ в свой арсенал:

«В соответствии с Порядком разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения выпуска существующих видов такой продукции, утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины от 20 февраля 2013 года № 120, учитывая положительные результаты государственных испытаний и с целью обеспечения Вооруженных сил Украины современными реактивными системами залпового огня приказываю:

1. Принять на вооружение Вооруженных сил Украины модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21У «Град» (код по Классификатору вооружения, войсковой техники и имущества Министерства обороны Украины ВК 001–2000-А2111005Y, номенклатурный номер НАТО – 1055 61 014 9968) в таком составе:

боевая машина БМ-21У (код по Классификатору вооружения, войсковой техники и имущества Министерства обороны Украины ВК 001–2000-А2111011Y, номенклатурный номер НАТО – 1055 61 014 9970);

транспортно-заряжающая машина (код по Классификатору вооружения, войсковой техники и имущества Министерства обороны Украины ВК 001–2000-А2112011Y, номенклатурный номер НАТО – 1450 61 014 9969)...

3. Функцию обеспечения Вооруженных сил Украины модернизированными реактивными системами залпового огня БМ-21У «Град» возложить на Центральное ракетно-артиллерийское управление вооружения Командования сил логистики Вооруженных сил Украины…» (стилистика цитируемого документа сохранена в соответствии с его фотокопией, размещенной на сайте ГК «Укроборонпром»).

В этой связи следует отметить, что, согласно упомянутому документу, модернизированная РСЗО принята на вооружение ВСУ под обозначением БМ-21У «Град». В то же время полное официальное название проекта данной конкретной модернизации РСЗО, которое упоминается на сайте ГК «Укроборонпром», – «Верба/1», тогда как в более широком обращении используется название «Верба».

Возможно, впрочем, что сюда, как это иногда бывает, вкралась банальная ошибка и настоящее название этого проекта и, соответственно, варианта РСЗО все же – «Верба», либо же в находящемся в открытом доступе документе решили «не светить» шифр программы, в соответствии с которой осуществлялась модернизация данной системы артиллерийского вооружения. Возможно, есть и какое-то иное объяснение. Однако в любом случае в официальных документах Минобороны Украины, как это и было показано выше, название «Верба» ни в каком из вариантов не применяется.

С другой стороны, вопрос о том, какое наименование РСЗО является официальным, а какое, скажем так, народным, – на самом деле не так уж и важен. Особенно на фоне некоторых других странностей, сопровождающих данный проект.

Дело в том, что в рассмотренном выше приказе главы украинского военного ведомства Андрея Тарана о принятии на вооружение ВСУ системы БМ-21У «Град» дается ссылка на постановление кабинета министров Украины № 120 от 20 февраля 2013 года, которым был утвержден Порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения выпуска существующих видов такой продукции. На основании этого постановления и строится, проще говоря, вся фабула рассматриваемого приказа министра обороны Украины.

РСЗО «Берест» на шасси КрАЗа представляет украинскую модернизацию советского «Града», выполненную на средства предприятия «Шепетовский ремонтный завод». Фото с сайта www.armyinform.com.ua

Однако дело в том, что, насколько известно автору этого материала, 3 марта 2021 года постановлением кабинета министров Украины № 234, подписанным премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, утвержден новый Порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения выпуска существующих видов такой продукции, тогда как постановление кабинета министров Украины от 20 февраля 2013 года № 120 «Об утверждении Порядка разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения выпуска существующих видов такой продукции» этим документом признано «утратившим силу». Данное постановление вступило в силу 26 марта 2021 года.

Глава украинского военного ведомства подписал свой приказ 27 августа 2021 года, то есть пять месяцев спустя после того, как правительственное постановление, на котором он основывает свое решение, полностью утратило силу. В результате нехитрых юридических умозаключений получаем, что приказ министра обороны Украины Андрея Тарана насчет новой РСЗО основан на утратившем силу, а фактически – не существующем в реальной юридической плоскости (разве что в архивно-исторической ее составляющей) документе и потому, как представляется, не может иметь какой-либо юридической силы.

Таким образом, получается, что официально принятие на вооружение ВСУ модернизированной РСЗО, которая в упомянутом приказе главы украинского военного ведомства обозначена как БМ-21У «Град», в лучшем случае просто не состоялось, а в худшем – и вовсе является незаконным, правомерность исполнения которого может вызвать вполне закономерные вопросы – как минимум недоумение – у подчиненных министра. Тут, как принято говорить, дальнейшие комментарии будут совершенно излишни. Ну, а те, кто не верит, что такое возможно, могут изучить фотокопию уникального с юридической точки зрения приказа на сайте ГК «Укроборонпром», а если к моменту публикации этого материала ее уже удалят, – то на сайтах целого ряда СМИ.

Кстати, на официальном сайте Министерства обороны Украины в списке приказов, подписанных главой военного ведомства, приказа за № 260 от 27 августа 2021 года нет: за 27 августа есть приказ № 258, а затем тем же днем идет уже приказ № 261. Судя по всему, в военном ведомстве вывешивать приказ о принятии на вооружение украинской армии новой системы артиллерийского вооружения не решились (что вполне понятно и объяснимо), но зато это сделали в Укроборонпроме.

В заключение остается указать, что, как уже упоминалось выше, Государственное предприятие «Шепетовский ремонтный завод», назначенное серийным производителем РСЗО типа БМ-21У «Верба», одновременно в инициативном порядке с использованием только собственных оборотных средств разработало и предлагает национальному Минобороны и потенциальным зарубежным партнерам по военно-техническому сотрудничеству другую систему оружия, созданную на базе «Града».

Реактивный «Берест»

122-мм РСЗО, разработанная специалистами ГП «Шепетовский ремонтный завод», получила обозначение БМ-21УМ «Берест» и, как утверждается в украинских материалах, способна поражать наземные цели на дальности до 20,4 км. На странице сайта ГК «Укроборонпром», посвященного новому образцу артиллерийского вооружения, особо отмечается, что конструкторские работы по проектированию БМ-21УМ осуществлялись специалистами предприятия-разработчика «в тесной кооперации с артиллерийскими подразделениями и военнослужащими боевых машин реактивной артиллерии и принимая во внимание их советы и боевой опыт в целях создания новой машины».

«Берест» предназначен для замены БМ-21 «Град», стоящей на вооружении Вооруженных сил Украины, – отмечается в информационном сообщении ГК «Укроборонпром» от 9 октября 2018 года. – Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют «Бересту» ключевые боевые и эксплуатационные преимущества, которые значительно расширяют боевые возможности РСЗО».

Следует отметить, что в отличие от РСЗО типа БМ-21У «Верба» данная система артиллерийского вооружения не является, как принято говорить, чистым наследником советского «Града», а представляет собой настолько глубокую модернизацию последнего, что пусть и с определенными допущениями, но вполне может считаться новым образцом вооружения данного класса. В то же время, безусловно, идеология построения и всей системы артиллерийского вооружения в целом, и входящей в ее состав боевой машины – пусковой установки РС в частности, по большому счету осталась прежней. Ведь, как мы понимаем, вряд ли можно изобрести что-то лучше, чем «Град».

С другой стороны, с конструктивной точки зрения новая РСЗО существенно отличается от базовых машин семейства «Град». Дело в том, что под замену попали не только шасси и системы управления огнем, навигации и связи базовой БМ, но еще и собственно сама ее артиллерийская часть: боевая машина РСЗО типа БМ-21УМ «Берест» оснащена не 40-зарядным, а 50-зарядным пакетом для стрельбы РС.

«Особенность новой РСЗО – увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов вместо 40 в «Граде», – отмечается в этой связи в информационном сообщении, размещенном на сайте Укроборонпрома. – Это позволяет гарантированно уничтожать противника и оперативно распределять огонь между различными целями».

Что же касается шасси новой РСЗО, то в этом качестве специалисты Шепетовского ремонтного завода решили использовать колесное шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ с колесной формулой 4х4 и компоновкой «кабина над двигателем». Сама кабина является бескапотной, двухрядной четырехдверной и рассчитана на размещение в достаточно комфортных условиях четырех-пяти военнослужащих боевого расчета боевой машины, а вместе с ними и всей необходимой аппаратуры новой РСЗО.

Шасси разработано и выпускается компанией «АвтоКрАЗ», оно имеет следующие характеристики: колесная формула – 4х4; максимальная масса шасси – 17,2 т; грузоподъемность – 9 т; тип применяемого двигателя – дизельный двигатель с турбонаддувом; мощность двигателя – 300–400 л.с.; коробка передач – механическая, 8–9 ступенчатая; полный боевой расчет – 5 человек; количество топливных баков – 2; емкость каждого топливного бака – 165 л; тип применяемой шины – широкопрофильная с централизованной системой подкачки марки 445/65R22,5.

Боевая машина БМ-21УМ системы оружия «Берест» способна передвигаться по дорогам с различным покрытием – вплоть до полного бездорожья – со скоростью до 95 км/ч. При этом без дозаправки, на топливе в двух своих баках она способна преодолеть расстояние до 600 км.

Согласно проекту РСЗО типа БМ-21УМ «Берест», на базовом автомобильном шасси КрАЗ-5401НЕ монтируется платформа с новыми артиллерийской частью и специальным оборудованием: непосредственно за кабиной БМ размещаются различные ящики для имущества и инструмента, запасное колесо и разное оборудование, тогда как в задней части грузовой платформы, практически у самого ее среза, установлена артиллерийская часть – пусковая установка с блоком направляющих на 50 реактивных снарядов (направляющие располагаются в пять вертикальных рядов по 10 направляющих в каждом из них). При этом для обеспечения стабилизации и горизонтирования боевой машины на огневой позиции предусмотрены два гидравлических домкрата, размещенные в нижней части грузовой платформы – непосредственно перед задней осью.

Артиллерийская часть – пусковая установка боевой машины – в целом сохранила идеологию построения, применявшуюся на ее предшественниках: поворотное устройство, на котором закреплена качающаяся часть с закрепленным на ней пакетом направляющих, рассчитанным на 50 реактивных снарядов калибра 122 мм. Примечательно, что наряду с тем, что на новой машине сохранены кронштейн для установки прицела и маховики для ручного наведения, одновременно были добавлены электрические приводы для обеспечения дистанционного управления операциями БМ. Добавим, что в целях повышения эффективности управления боевой машиной на ней была установлена система визуального контроля с камерой заднего вида, изображение с которой выводится на отдельный дисплей, установленный в кабине боевой машины.

Согласно информации, представленной в материалах ГП «Шепетовский ремонтный завод» и ГК «Укроборонпром», перечислены основные особенности РСЗО:

– практически все системы, оборудование, аппаратура и комплектующие БМ-21УМ «Берест» – за исключением бортового компьютера и комплекса средств связи – разработаны предприятиями национального ВПК и серийно выпускаются на территории Украины. По оценкам украинских экспертов, это позволило не только избавиться от зависимости от импортных комплектующих, но еще и снизить стоимость всей системы оружия в целом. В свою очередь, бортовой компьютер и комплекс средств связи, судя по всему, либо полностью, либо частично производятся в европейских странах (возможно, что такое решение продиктовано требованиями по унификации систем ВСУ с ВС НАТО);

– оснащение боевой машины мощной бортовой ЭВМ (которая, как уже указывалось, возможно, поставляется одной из европейских стран), а также новейшим комплексом навигации и топопривязки, основу которого составляет система СН-4512 (подробно о ней – далее), и цифровым комплексом связи и обмена данными;

– размещенное на БМ новой РСЗО специальное оборудование и аппаратура позволяют личному составу боевого расчета при помощи установленного в кабине специального пульта управления стрельбой осуществлять в автономном режиме подготовку к открытию огня и выполнять затем ведение одиночной или залповой стрельбы РС без необходимости покидать для этого кабину машины (в дополнение к основному пульту управления стрельбой, который жестко закреплен в кабине, в распоряжении боевого расчета имеется и выносной пульт). При этом полный боекомплект может быть выпущен одним залпом всего за 25 секунд;

– возросший на 25%, а именно на 10 реактивных снарядов, готовый к стрельбе боекомплект боевой машины РСЗО.

Отметим, что в значительной мере повышение боевых возможностей новой украинской РСЗО обеспечено за счет максимальной автоматизации процессов управления боевой машиной и широкого использования в новой РСЗО цифровых технологий. Последние, в частности, позволяют боевому расчету, как утверждается в зарубежных источниках, получать в реальном масштабе времени точные координаты по целям противника, поступающие с борта беспилотников-разведчиков, РЛС контрбатарейной борьбы и других систем разведки и целеуказания разного типа базирования.

Утверждается также, что разработчику удалось обеспечить автоматизацию таких процессов, как: топогеодезическая привязка боевой машины; автоматизированное наведение ПУ (блока направляющих БМ) на назначенную цель; выполнение стрельбы в различных режимах с одновременным отслеживанием расхода боеприпасов; удаленный контроль за боевой стрельбой; автоматическое возвращение ПУ (блока направляющих) в исходное положение; расширенные возможности по обмену информацией, отображению карты местности с нанесенными на нее целями и их координатами.

Также следует отметить, что установленная на боевую машину РСЗО типа БМ-21УМ «Берест» навигационная система СН-4215 разработана специалистами ГП «Оризон-Навигация», которое образовано в 1995 году на базе подразделений Смелянского радиоприборного завода «Оризон» и в настоящее время организационно входит в ГК «Укроборонпром». Фактически СН-4215 создана на базе системы аналогичного назначения СН-3210, но отличается от нее более высокими характеристиками. Главная задача этой системы – обеспечение точных координат боевой машины при подготовке данных для выполнения боевой стрельбы по назначенной цели.

В состав СН-4215 входят дисплей отображения информации со встроенным приемником сигналов спутниковой навигации типа GNSS (такой приемник разработан с использованием программно-определяемого радио), внешняя антенна со встроенным GNSS-приемником спутниковых сигналов, набор соединительных кабелей и крепежа, а также комплект рабочей документации и кейсы для транспортировки оборудования.

Система обеспечивает выдачу координат боевой машины-носителя с точностью 10 м по координатам, 15 м – по высоте, 0,1 м/с – по скорости и 0,2 градуса – по азимуту. Дисплей у системы – жидкокристаллический, в защищенном исполнении, имеет массу 2,5 кг, диагональ 200 мм (рабочее поле – 170,0 х 110,0 мм) и разрешение 600х800 пикселей. Объем внутренней памяти – 16 Гб, диапазон температур окружающего воздуха для нормальной работы – от -30 до +50 градусов Цельсия, время непрерывной работы от одной зарядки батареи – не менее 3 часов (при 50-процентной яркости). В свою очередь, приемный модуль станции имеет размеры 120,0х74,0х86,6 мм и массу не более 0,3 кг.

Впервые боевая машина РСЗО типа БМ-21УМ «Берест» была продемонстрирована широкому кругу специалистов в экспозиции ГП «Шепетовский ремонтный завод» в рамках работы киевской выставки вооружений и военной техники «Зброя та безпека» («Оружие и безопасность»), которая проходила в период с 9 по 12 октября 2018 года.

«В целом «Берест» по сравнению с «Градом» имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня», – делают вывод специалисты ГК «Укроборонпром», оценивая тактико-технические характеристики и боевые возможности новой системы артиллерийского вооружения после ее дебюта на выставке в Киеве в октябре 2018 года.

Согласно информации, приведенной на сайте «Укроборонпром», к настоящему времени РСЗО типа БМ-21УМ «Берест» успешно прошла заводские испытания. «Предприятие готово принять заказы от Министерства обороны Украины и зарубежных партнеров», – отмечается на сайте украинского государственного оружейного концерна. Впрочем, на момент сдачи материала в печать о получении предприятием-разработчиком каких-либо контрактов на поставку новой РСЗО ничего известно не было.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, журналист, историк