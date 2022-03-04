РКС представляет космические технологии на международной конференции "Арктика-2022"

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Возможности космической отрасли по информационному обеспечению социально-экономического развития арктической зоны России представляет холдинг "Российские космические системы" на проходящей в Москве VII Международной конференции "Арктика": устойчивое развитие" (Арктика-2022), сообщает пресс-служба РКС.

"Специалисты РКС расскажут о навигационном обеспечении ГЛОНАСС в Арктике и на Северном морском пути, о проекте "Цифровая Земля" для северных районов, а также о новых возможностях орбитальной спасательной системы КОСПАС-САРСАТ", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По информации пресс-службы, представленная на "Арктике-2022" технология обеспечит высокоточной навигацией не только Северный морской путь, но и других потребителей в регионе, включая операторов наземных и авиационных беспилотных средств.

В сообщении приводятся слова руководителя отделения наземных навигационно-информационных систем и комплексов РКС Виталия Сернова, который отметил, что разработанный РКС высокоточный комплекс широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС в Арктике.

"С его помощью уменьшаются погрешности определения местоположения до 0,5 метра и даже до 0,1 метра. Навигационное обеспечение становится более достоверным, что особенно важно в условиях экстремального судоходства во льдах", - сказал Сернов.

По информации пресс-службы, представленные на форуме технологии международной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ позволяют поисково-спасательным службам оперативно получать информацию о терпящих бедствие в труднодоступных районах.

Заместитель начальника отдела РКС по созданию комплексов системы КОСПАС-САРСАТ Виктор Семин, на которого ссылается пресс-служба, сообщил, что холдинг РКС предлагает обеспечить повышение оперативности, точности определения координат бедствия и эффективности поиска и спасания. Это будет достигнуто за счёт использования малогабаритных станций с антенными системами на базе фазированных антенных решеток при размещении этих станций в районах нахождения поисково-спасательных служб арктического региона.

В сообщении отмечается, что важным аспектом обеспечения национальных интересов в Арктике стало развитие комплекса геоинформационных решений на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Проект "Цифровая Земля" реализуется госкорпорацией "Роскосмос" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Техническую часть проекта выполняет дочерняя компания РКС - АО "ТЕРРА ТЕХ".