Войти
Интерфакс-АВН

РКС представляет космические технологии на международной конференции "Арктика-2022"

84
0
0
РКС создает универсальную интегрированную аппаратуру для спутников будущего
РКС создает универсальную интегрированную аппаратуру для спутников будущего.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Возможности космической отрасли по информационному обеспечению социально-экономического развития арктической зоны России представляет холдинг "Российские космические системы" на проходящей в Москве VII Международной конференции "Арктика": устойчивое развитие" (Арктика-2022), сообщает пресс-служба РКС.

"Специалисты РКС расскажут о навигационном обеспечении ГЛОНАСС в Арктике и на Северном морском пути, о проекте "Цифровая Земля" для северных районов, а также о новых возможностях орбитальной спасательной системы КОСПАС-САРСАТ", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По информации пресс-службы, представленная на "Арктике-2022" технология обеспечит высокоточной навигацией не только Северный морской путь, но и других потребителей в регионе, включая операторов наземных и авиационных беспилотных средств.

В сообщении приводятся слова руководителя отделения наземных навигационно-информационных систем и комплексов РКС Виталия Сернова, который отметил, что разработанный РКС высокоточный комплекс широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС в Арктике.

"С его помощью уменьшаются погрешности определения местоположения до 0,5 метра и даже до 0,1 метра. Навигационное обеспечение становится более достоверным, что особенно важно в условиях экстремального судоходства во льдах", - сказал Сернов.

По информации пресс-службы, представленные на форуме технологии международной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ позволяют поисково-спасательным службам оперативно получать информацию о терпящих бедствие в труднодоступных районах.

Заместитель начальника отдела РКС по созданию комплексов системы КОСПАС-САРСАТ Виктор Семин, на которого ссылается пресс-служба, сообщил, что холдинг РКС предлагает обеспечить повышение оперативности, точности определения координат бедствия и эффективности поиска и спасания. Это будет достигнуто за счёт использования малогабаритных станций с антенными системами на базе фазированных антенных решеток при размещении этих станций в районах нахождения поисково-спасательных служб арктического региона.

В сообщении отмечается, что важным аспектом обеспечения национальных интересов в Арктике стало развитие комплекса геоинформационных решений на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Проект "Цифровая Земля" реализуется госкорпорацией "Роскосмос" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Техническую часть проекта выполняет дочерняя компания РКС - АО "ТЕРРА ТЕХ".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
Арктика
ГЛОНАСС
Похожие новости
03.12.2021
РКС на арктическом форуме: новые возможности для раскрытия потенциала российского севера
12.11.2019
Роскосмос в 2023 году введет в строй центр дистанционного зондирования Земли в Крыму
19.09.2017
В РКС начались занятия международной школы по спутниковой навигации
28.08.2017
Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке
16.09.2016
Шестая школа по спутниковой навигации: внедрение «ГЛОНАСС» для экономики будущего
26.12.2013
Мир возвращается к гонке в освоении космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»