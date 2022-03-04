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Военное обозрение

Новые санкции США призваны вытеснить Россию с мирового рынка вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты намерены значительно ограничить долю российского вооружения на мировом рынке, но наилучшим исходом введения антироссийских санкций в Вашингтоне считают полный запрет на торговлю российским оружием. Таким образом в США прокомментировали новые блокирующие санкции, вводимые против оборонного сектора России.

Итак, США вводят новый пакет санкций против российской оборонки. Под ограничения попадают 22 оборонных предприятия России, а также организации, поддерживающие службы безопасности, военные исследования и оборонный сектор. Причем речь идет не только о России, но и Белоруссии.

Санкции вводятся в связи с "военным вторжением России на Украину" и призваны "окончательно ослабить" военную мощь России на "долгие годы".

Всего в список будут добавлены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил

- говорится в сообщении Белого дома.

Как заявили в Госдепе США, введенные санкции не должны позволить другим странам покупать военную продукцию у России, поскольку затрагивают банковскую систему России, включая систему международных расчетов. Также в Вашингтоне считают, что введение ограничений против России даст понять другим странам, что они тоже могут попасть под американские санкции.

(...) это дает возможность (...) для США и Европы, для многих стран, которые сейчас разрабатывают новейшие технологии в оборонной сфере, выйти на новые рынки

- заявил помощник госсекретаря США Дональд Лу.

Сложно сказать, какие это по счёту санкции против российской оборонки. Также важно отметить, что подавляющее большинство оборонных предприятий РФ, в отношении которых ввели санкции, уже находились под санкциями: одни - год-два, другие - с 2014 года. При этом Россия не переставала оставаться вторым поставщиком вооружений на мировой рынок.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
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