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ЦАМТО

Великобритания передала Сейшельским островам новые БЛА

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БЛА Parrot Ar Drone 2.0
БЛА Parrot Ar Drone 2.0.
Источник изображения: Lee / flickr.com

ЦАМТО, 3 марта. Великобритания передала Сейшельским островам разработанные французской компанией Parrot малоразмерные БЛА семейства Anafi, которые будут использоваться Береговой охраной страны.

Как сообщает Defenceweb.co.za, церемония передачи БЛА силам обороны Сейшельских островов состоялась на базе Береговой охраны на острове Персеверанс. В мероприятии приняли участие Верховный комиссар Соединенного Королевства на Сейшельских Островах Патрик Линч, руководство силовых структур Сейшельских островов, специалисты береговой охраны Канады и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Два БЛА были приобретены Великобританией совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности. Они должны расширить возможности Сил обороны и Береговой охраны Сейшельских островов по ведению наблюдения за судами-нарушителями в режиме реального времени и вести видеосъемку до высадки досмотровой группы. БЛА также будут применяться в ходе поисково-спасательных операций, для противодействия незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и оружием.

БЛА Anafi были специально выбраны благодаря пригодности к применению в морских операциях. Их легкая и компактная конструкция позволяет выполнять пуск с руки с борта судов в море в течение одной минуты.

Силы обороны Сейшельских островов сформировали первое подразделение для применения БЛА в 2020 году (подразделение изначально было оснащено шестью дронами разных типов).

Как сообщал ЦАМТО, взлетная масса квадрокоптера Anafi USA составляет 500 гр. БЛА может выполнять полет с максимальной скоростью 52,9 км/ч, продолжительность полета – до 32 мин., радиус действия – до 4 км. На подготовку Anafi USA к полету требуется менее 55 с. Две 21-мегапиксельные камеры с 32-кратным масштабированием изображения позволяют оператору различать детали с расстояния до 5 км. Система стабилизации обеспечивает высококачественную съемку даже при сильном ветре (до 14,7 м/с).

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Великобритания
Канада
США
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
БПЛА
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