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Российская газета

Отступающие украинские вооруженные формирования бросили британский БТР

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Источник изображения: Народная милиция ЛНР / https://t.me/millnr

Вооруженные формирования Украины, отступая в Донбассе под мощным натиском частей подразделений Народных республик, продолжают бросать различную боевую технику.

Так, наряду с многочисленными танками, артиллерийскими самоходками, БТР, БРДМ, БМП еще советского производства, все чаще стали попадаться образцы, изготовленные в странах НАТО.

Например, были замечены бронетранспортеры британского производства AT105 Saxon. Эти устаревшие двухосные средства доставки пехоты различные военные специалисты чуть ли не с момента поступления на вооружение в середине 70-х годов называли самыми уродливыми в мире. Однако неважно у них не только с внешним обликом, но и с имеющимися тактико-техническими характеристиками.

Как известно, AT105 Saxon были созданы на базе разработанных для полиции броневиков и первоначально поставлялись только на экспорт.

Поскольку в начале 80-х годов у английских военных не было современных колесных БТР, то решили закупать уже освоенные в производстве "сто пятые". Особого восторга такая "новинка" в войсках не вызвала, но другой альтернативы просто не было.

Боевая масса - почти одиннадцать тонн. Броня - легкая, противопульная. Противоминная защита отсутствует.

В экипаж входят два человека, взять на борт можно восемь десантников. В качестве вооружения применен один 7,62-мм пулемет.

Двигатель TH Cummins, его мощность - 160 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 96 км/ч. Запас хода по топливу - 510 км.

Бэтээры применялись в Афганистане, Боснии, Ираке. В ходе эксплуатации выяснилось, что они обладают плохой устойчивостью и склонны к опрокидываю.

В британской армии их сняли с вооружения в 2008 году. Около сотни списанных машин были отправлены в Африку и более семи десятков - на Украину. Интересно, что в ее вооруженных формированиях Saxon, получившие в качества вооружения пулеметы ПКМ и ДШК, ценились выше американских Humvee, у которых часто выявляются проблемы с надежностью ходовой части.

Правда, сейчас, судя информации, приходящей из районов специальной операции, ВСУ эти западные подарки уже никак не смогут помочь.


Алексей Моисеев

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Страны
Афганистан
БиГ
Ирак
США
Украина
Продукция
HMMWV
ПКМ
Компании
Cummins
Проекты
NATO
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