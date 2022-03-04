Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России

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Одно из ожидаемых событий дня сегодняшнего предстоящие переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины.

Предполагалось, что пройдут они в Беловежской пуще, но в последний момент украинская сторона предупредила о том, что они выбрали другое место для переговоров. Локация переговоров по желанию украинских делегатов не называется. Беловежье, видимо, расценивается как возможный "исторический реванш" со стороны России, а потому пугает майданных представителей.

Российская делегация заранее прибыла на территорию Белоруссии, чтобы дождаться оппонентов. Глава делегации Владимир Мединский воздерживается от оценки и комментариев, но свое видение ситуации изложил глава российского МИД во время интервью.

В своей речи Лавров указал на то, что все маневры украинской стороны обусловлены консультациями с американцами. В частности, министр заявил, что "наверняка они получают указания из Вашингтона, нет сомнений, что эта страна (Украина), украинский режим, совершенно несамостоятельны".

Свою точку зрения Лавров подкрепил напоминанием о том, что Зеленский сам предложил переговоры. Получив согласие президента Путина, украинская сторона взяла свои слова назад после консультаций с представителями США. Помимо всего прочего, Лавров напомнил, что США неоднократно становились поджигателями войны и всеми силами и средствами подавляли то, что американские власти считали "угрозой демократии". Теперь же, когда Россия купирует реальную угрозу своей безопасности, вблизи своих границ, западные страны делают вид, что никакой угрозы для России нет.

Стоит отметить, что украинцы действительно постоянно путаются не только в вопросе о переговорах, но и в том, чего они хотят. Их публичные требования абсолютно невыполнимы. Например, в своем недавнем выступлении Зеленский заявил о том, что России нужно учить слова "репарация" и "контрибуция", таким образом фактически потребовав капитуляции российских войск. Ранее украинское руководство требовало от России убрать военных с территории ДНР, ЛНР, Крыма и вывести участников спецоперации с территории Украины.

В свою очередь, Лавров повторил позицию России. Требования, которые озвучены на переговорах российской делегацией он назвал "минимальными". Напомним, что к ним относится немедленное прекращение огня украинскими силовиками, отказ Украины от вступления в НАТО, отказ от нацисткой идеологии, прекращение агрессивной риторики в адрес Российской Федерации. Кроме того, глава МИД прямо подчеркнул, что конечные цели специальной операции все равно будут выполнены независимо от результата переговоров.

Таким образом, можно сделать вывод, что переговоры призваны снизить число потерь с обеих сторон. О выводе с территории Украины российских войск до выполнения поставленных перед ними задач речи не идет.

Полная версия пресс-конференции Сергея Лаврова: