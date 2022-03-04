Gazeta Polska: в Варшаве захотели собственное ядерное оружие

Gazeta Polska (Польша): Польше нужен ядерный щит

Польше нужно свое ядерное оружие, пишет Gazeta Polska. Только оно даст стране "гарантию безопасности". Начать Варшаве нужно с участия в европейской программе совместного использования ядерного оружия, считает автор статьи. Это приблизит ее к обладанию собственным, в чем она сильно заинтересована, поскольку иначе решение о масштабе ответа на "агрессию" остается в руках США.

Украину не защитили ни договоры, ни международные гарантии. Польша по сравнению с ней находится в гораздо более выгодном положении: на нашей территории находятся войска НАТО, растет потенциал польской армии, так что нападение с использованием обычных вооружений пока не представляет для нас опасности. Однако стопроцентной защиты от ядерного удара у нас нет.

Мир на свете (весьма относительный, но хотя бы без масштабной войны) до сих пор держался благодаря балансу ядерных сил. Или даже не столько балансу, сколько способности США ответить с их помощью на каждую атаку. Если кто-нибудь применит в отношении Америки или ее союзников ядерные вооружения, последует сокрушительный ответ. Однако уже в 1950-х годах США поняли, что ядерных арсеналов на их территории недостаточно и начали размещать их в Европе в рамках программы совместного использования ядерных вооружений. Отдельные страны-члены НАТО получили в свое распоряжение боеголовки, но использовать их они могут только с согласия американцев. В программу входят или входили: Бельгия, Германия, Голландия, Италия, Турция. Кроме того, три члена Альянса имеют собственный ядерный арсенал. Это, помимо США, Великобритания и Франция. Польше нужно начать двигаться двумя путями. Более простой подразумевает подключение к программе совместного использования, а более сложный — обретение собственного ядерного оружия. Подготовку можно начать уже сейчас, по меньшей мере в области логистики и средств доставки.

Ядерное оружие хранится в специальных местах: в бункерах, пусковых шахтах, на подводных лодках. Их строительство, а в случае субмарин, возможно, закупка, процесс небыстрый. Для использования ядерных зарядов необходимо иметь средства доставки: ракеты и управляемые бомбы. Все это может пригодиться и в рамках использования обычных вооружений, таким образом сама по себе подготовка не будет означать, что мы непременно обзаведемся ядерным арсеналом, но в случае необходимости достаточно будет только сменить боезаряд.

Вступление в программу совместного использования ядерного оружия упрощает процесс обретения собственного благодаря наличию соответствующих процедур и ноу-хау. Великобритания, пользуясь ей, получает дополнение к собственному арсеналу.

Отсутствие у нас собственных ядерных вооружений отнюдь не служит гарантией того, что на нас не нападут. Сейчас мы не имеем даже инфраструктуры для размещения ядерного оружия и не собираемся ни на кого нападать, но из Российской Федерации, в первую очередь из Калининградской области, на Польшу нацелены сотни ядерных ракет. Москву может сдержать только способность ответить на атаку. Это вполне успешно продемонстрировал французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Реагируя на заявление Путин о том, что Россия — ядерная держава, он напомнил о наличие такого же статуса и у Франции. Угрозы Путина попали мимо цели, вернее, столкнулись со стеной.

Стену нужно выстроить и нам. Обладание ядерными вооружениями — самая надежная гарантия безопасности, в особенности когда имеешь дело с бандитами. Создание даже минимальной инфраструктуры для размещения такого рода вооружений, конечно, обходится недешево, но в итоге выгода, в том числе экономическая, превысит издержки. Страна, имеющая собственный ядерный арсенал, считается безопасной, то есть в нее можно инвестировать, не боясь военных угроз. Это подстегивает конъюнктуру, способствует росту поступлений в бюджет и повышению благосостояния общества. Собственное ядерное оружие позволяет также обезопасить себя от нападения с использованием обычных вооружений, то есть дает возможность отчасти сократить другие расходы на армию.

Пока, конечно, об этом не может быть и речи, напротив, вливания в вооруженные силы следует увеличить как минимум вдвое. Бедная Украина в последние годы выделяла на оборону 7% своего ВВП, а мы гордимся тем, что нам удалось преодолеть порог в 2%. Однако на каком-то этапе модернизации армии этот рост расходов можно будет остановить именно благодаря ядерному арсеналу. Страны, имеющие сильную армию, пользуются уважением на международной арене, они могут отстаивать свои интересы и формировать структуры международной безопасности в соответствии с собственными представлениями.

США гарантируют нам безопасность, в том числе ядерную, но решение об использовании ядерного оружия остается за президентом США. Если нападению подвергнется Америка, он наверняка отвит на него так, как на любое серьезное нападение на НАТО. Проблема возникнет, если оно будет носить ограниченный характер, то есть, например, в случае тактического ядерного удара по одной цели. Тогда начнутся размышления, что делать: давать ядерный ответ или подождать. Агрессор может этим воспользоваться. Даже если он просчитается, трагедия уже произойдет. Государство, обладающее собственным оружием, таких размышлений может не опасаться.

Томаш Сакевич