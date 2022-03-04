iDnes: Россия решила надавить на Запад с помощью ядерного оружия

iDnes (Чехия): ситуация хуже, чем во времена Карибского кризиса, говорит эксперт в области разоружения

Издание iDnes приводит мнение специалиста по разработкам ядерного оружия Петра Сухи о приказе Путина привести в полную готовность российские силы ядерного сдерживания. Это способ давления на США, ЕС и НАТО, считает эксперт, а сложившуюся ситуацию он оценивает как очень опасную — хуже, чем во времена Карибского кризиса.

Приказ Путина привести в полную готовность силы ядерного сдерживания говорит о том, что хозяин Кремля действует иррационально, нервничает, теряет контроль над собой. Об этом в интервью "Иднес" говорит Петр Сухи, политолог и специалист по разработкам ядерного оружия, контролю над ним и разоружением из университета имени Масарика.

iDnes: Что на самом деле значит решение Владимира Путина перевести силы ядерного сдерживания в режим высшей готовности?

Петр Сухи: Точно сказать очень трудно. Как кажется сейчас, он добивается большей готовности российского ядерного арсенала. Но какой статус был выбран, пока неясно. По ряду оценок, речь идет об изменении системы командования и контроля таким образом, чтобы можно было отдать приказ о применении ядерного оружия.

— Тогда у рядовых жителей Европы есть повод паниковать и бояться худшего сценария, радиации?

— Паниковать никогда не нужно. Рядовым гражданам я бы рекомендовал осознать, что есть ситуации, когда системы противоракетной обороны могут очень пригодиться… И пусть поблагодарят полезных идиотов, которые в момент, когда шли переговоры об американском радаре в Брды, сознательно или неосознанно делали все для того, чтобы усилить российское влияние в нашей стране.

— Почему Путин прибег к такой мере? Вы думаете, он готов применить ядерное оружие?

— Ясно, что он очень нервничает, теряет контроль над собой. Его поступки отличаются от ординарных мер сдерживания. Он, можно сказать, терроризирует европейские страны и по сути весь мир ядерной угрозой. Вторая причина — желание отвлечь внимание от других вещей, прежде всего, провалов и поражений, которые терпят русские. Это, в том числе, доказывает, что Путин действует совершенно иррационально. Он занимается так называемым dick-waving (метафорическое обозначение показного или агрессивного проявления мачизма или жесткости применимо и к сдерживающему эффекту ядерных сил — прим. авт.) и размахивает единственным источником российской гордости и силы — ядерным оружием и баллистическими ракетами. Это очень безответственный и опасный подход.

— То есть это очередной способ давления перед переговорами с Киевом?

— Я уверен, что это давление не только на Киев, но и на НАТО, ЕС и другие государства, которые он винит в том, что ему не удалось моментально победить Украину.

— Найдется ли в прошлом похожий случай, когда русский или советский правитель делал подобные устрашающие шаги?

— Во времена холодной войны в моменты обострения степень готовность повышалась. Например, в 1983 году, но тогда постоянно действовал высший уровень готовности.

— Можно ли нынешнюю ситуацию сравнить, например, с Карибским кризисом 1962 года или американскими стратегическими учениями в 1983 году, когда мог начаться ядерный конфликт? Советский Союз тогда перевел бомбардировщики с ядерным оружием в состояние непрерывной готовности, которая предполагала подготовку к немедленному применению ядерного оружия.

— В какой-то мере сравнить их можно, но только в некоторых аспектах. Как мне кажется с современной перспективы, Хрущев, в отличие от Путина, был человеком рациональным и понимал все последствия своих действий. Путин ведет себя истерично. Лично я считаю сложившуюся ситуацию очень опасной. В момент Карибского кризиса у СССР было намного меньше ядерного оружия, чем сегодня.

— Например, у Соединенных Штатов есть пять так называемых уровней DEFCON (Defence Ready Condition), которыми Пентагон обозначает уровни угрозы для США со стороны других стран. В соответствии с ними определяется готовность к возможному ответу, включая ядерное оружие. Высший уровень DEFCON один означает максимальную готовность, это значит, что ядерная война начинается или уже началась. Известно ли, сколько таких уровней есть у России?

— Тут речь идет явно о другом. Непосредственно меняется система командования и контроля так, чтобы можно было отдать приказ о применении ядерного оружия, что в нормальных условиях невозможно. То есть это не состояние готовности стратегических сил, а перевод на уровень launch on warning, когда ракеты запускаются немедленно, как только радары раннего обнаружения передают информацию о ракетах, приближающихся к России.

По словам Павла Подвига, выдающегося русского автора, такого не делалось даже во время холодной войны. Сейчас в этом вообще нет никакого смысла. Путин как бы обозначает, что может первым применить ядерное оружие. Это в ситуации, когда Россия начала военную спецоперацию в другой стране, а по ней удар не был нанесен. Вопрос еще и в том, не идет ли также речь о неядерных средствах, о чем говорят некоторые коллеги. Даже во времена хороших отношений с Западом русские не делились информацией о своем ядерном арсенале, а также системе командования и контроля.

— Так на какой уровень готовности могли перевести российские силы сдерживания? У России есть свой вариант DEFCON, и ряд экспертов считают, что уровней там всего четыре, хотя отдельные фазы остаются неизвестны.

— Сейчас некоторые коллеги также тешут себя надеждой, что эти изменения не касаются всего российского ядерного оружия.

— Возможно ли применение ядерного оружия на Украине?

— Я не берусь предполагать. Кто еще неделю назад сказал бы, на что Путин способен пойти? К тому же мы говорим о целом спектре ядерного оружия, которым располагает Москва, начиная с тактического и заканчивая стратегическим. Его он вряд ли применил бы против соседних государств, поскольку ужасные последствия ощутила бы на себе непосредственно сама Россия. Подобный сценарий реален только при условии, что Путин просто сошел с ума и ему безразличны последствия. Тогда нужно будет действовать кому-то из его окружения, кому еще не надоело жить…

— Как могут отреагировать Соединенные Штаты? Можно ли предположить, каким был бы их прямой ответ?

— Я думаю, что они будут действовать сдержанно и не станут играть по нотам Путина. То есть никакого бряцанья ядерным оружием. Путину хорошо известно о его существовании, и он прекрасно знает, что ядерным оружием располагают не только Соединенные Штаты, но еще два члена Североатлантического альянса: Великобритания и Франция. Байден, Джонсон и Макрон — личности другого формата, и они не будут играть по его истерическим нотам.

— Кто может пострадать, и какой ущерб может нанести Путин?

— Все зависит от того, что будет целью удара: гражданские объекты, густонаселенные центры и промышленная инфраструктура или вооруженные силы и цели военного характера. В любом случае, последствия были бы катастрофическими.

Любомир Светничка (Lubomír Světnička)