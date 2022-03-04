FAZ: Пекин поддержал Россию. Теперь китайцам на Украине грозит опасность

Frankfurter Allgemeine Zeitung: как в Китае прославляют Путина

Китай поддержал Россию по украинскому вопросу, с сожалением сообщает знаменитая франкфуртская газета. Автор объясняет это каким-то мистическим взаимным притяжением "антизападных" стран. Он обходит вниманием обоснованную неприязнь Китая к НАТО. И он не хочет признавать такой фактор, как реально дружеское отношение китайцев к россиянам. А этот фактор существует.

В сильно цензурируемом китайском Интернете можно найти только пророссийские высказывания. Некоторые пользователи даже прославляют президента Путина. Тех, кто думает по-другому, забанивают.

В этот уикенд в пекинском посольском квартале какая-то музыкальная группа демонстративно играла "Катюшу", песню с таким патриотическим зарядом, что она даже дала неофициальное название российским системам ракетной артиллерии. А в Китае эта песня стала олицетворением дружбы с Россией. Такой жест солидарности музыкантов был не единственным. В момент российско-украинской трагедии китайский Интернет оказался полон пророссийских сообщений.

Наибольшее восхищение приходится на долю президента Владимира Путина, которого некоторые здесь именуют "Путин Великий". Китайский перевод его речи, в которой он объявляет о начале спецоперации на Украине, собрал более 2,3 миллиона лайков. Самый популярный комментарий этой речи звучит так: "Путин, тебе больше ничего не надо нам объяснять. Позиция Китая — моя позиция". Другой пользователь написал, что эта "великолепная речь" глубоко тронула его. А вот упоминаний и комментариев к речи украинского президента Владимира Зеленского, обращенной к населению России, в китайских социальных сетях почти невозможно.

Следуя распоряжениям пропагандистского аппарата, государственные средства массовой информации используют в отношении событий на Украине только самую мягкую лексику. В воскресенье китайский министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок говорил об "актуальной ситуации на Украине". Ответственность России он обошел. Вместо этого он указал, что "НАТО должно пересмотреть свою позицию и подойти к ситуации ответственно". Ван потребовал "учитывать легитимные интересы безопасности России" и раскритиковал санкции как "противоречащие международному праву". То, что Путин привел ядерные силы страны в боевую готовность, в китайских средствах массовой информации в воскресенье упомянуто не было.

Байден — "злой человек"

Несколько дней назад просочились сведения о существовании особого цензурного распоряжения. В нем говорится: "С настоящего момента в сообщениях об Украине не должны присутствовать прозападные или антироссийские материалы". И далее: следует направлять читателей на хэштеги, распространяемые государственными СМИ, — "Народной газетой", агентством "Синьхуа" и телеканалом CCTV. Хэштег "Россия подтверждает, что не тронет города" был в воскресенье одним из самых читаемых. Китайский аппарат пропаганды использует события на Украине для дальнейшего подогревания антиамериканских настроений. Иногда люди сами размещают в Интернете видео с американским президентом Джо Байденом и указанием: "Это — злой человек". Такой нарратив о событиях на Украине помогает цементировать в сознании населения официальное представление о мире Китайской Народной Республики (КНР). В соответствии с этим представлением, множество стран мира являются лишь шахматными фигурами в большой американской игре. Так, например, газета Global Times написала, что Украина — это "только пожертвованная [американцами] шахматная фигура".

Те немногочисленные пользователи, которые в Интернете критикуют Россию или распространяют видео с антивоенными демонстрациями, подвергаются в Китае цензуре. Так, например, было удалено открытое письмо пяти китайских профессоров, призвавших Россию к отводу войск. Также был удален перевод призыва российских ученых к прекращению милитаристской активности, та же участь постигла некоторые материалы, в которых осуждалась как неэтичная широко распространенная в Китае вера в право сильного. Неудовольствие цензоров вызвал и текст, в котором китайское государственное телевидение обвиняли в распространении российских фейков.

О проблеме с коммуникацией в Китае свидетельствуют сообщения китайских студентов и бизнесменов, оказавшихся на Украине, которых вовремя не предупредили о необходимости уехать. От планов вывезти 6000 застрявших там китайцев чартерными рейсами пришлось отказаться по соображениям безопасности: временно закрыто воздушное пространство. Китайское посольство в Киеве сообщило в воскресенье, что впереди "фаза больших рисков для безопасности". Смятение вызвала рекомендация посольства при передвижении по стране укреплять на автомашинах китайский флаг.

В субботу это сообщение было заменено на рекомендацию своим гражданам по возможности скрывать, что они китайцы. Вероятно, дипломаты поняли наконец-то, что открыто пророссийская позиция Китая может подвергнуть опасности китайцев на Украине. Посол предостерег своих сограждан от возможных "враждебных действий" со стороны украинcких националистов, которые якобы от отчаяния могут действовать "импульсивно".