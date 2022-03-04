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Российская газета

Володин предупредил о серьезной ответственности за фейки об операции РФ на Украине

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Источник изображения: Александр Корольков/ РГ

В Госдуме собираются законодательно бороться с ложной информацией в соцсетях, которая наносит ущерб государству. Ответственность за распространение фейков во время специальной военной операции России на Украине будет серьезной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".

Караться, подчеркнул он, будут слухи, провокации, лживая информация, которые наносят ущерб государству во время проведения специальной военной миротворческой операции.

"Наши коллеги предлагают, чтобы эта ответственность была до 15 лет лишения свободы", - напомнил Володин о внесенных в Госдуму поправках.

Лживую информацию, уточнил он, несут в первую очередь "социальные сети, которые принадлежат зарубежным компаниям, находящимся под контролем НАТО, Вашингтона".

"Они будут вселять в нас рознь, они будут формировать угрозы. В этой части депутаты все считают, что надо обязательно принимать решение, потому что это информационная война", - заявил Володин.

О внесении поправок о наказании за фейки о действиях Вооруженных сил РФ ранее сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

За изготовление фейков с дезинформацией о действиях ВС РФ и их распространение предусмотрено до трех лет лишения свободы. Срок может вырасти, если такая деятельность осуществляется с использованием служебного положения, либо организованной группой лиц с применением интернета и других возможностей широкого распространения. Тогда наказание будет выше - от 5 до 10 лет лишения свободы.

Максимальная ответственность будет грозить, если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что информация ложная, и такая дезинформация получила общественно опасные последствия. Тогда наказание - до 15 лет лишения свободы.

Поправки для ускорения внесены ко второму чтению проекта, который уже прошел первое. Ожидается, что инициативу могут принять на пленарном заседании Госдумы во втором и третьих чтениях 4 марта.


Татьяна Замахина

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