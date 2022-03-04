ВВС Сингапура заказали израильские БЛА "Орбитер-4"

БЛА Orbiter IV, разработанный разработан израильской компанией Aeronautics Defense Systems на основе предыдущей модели Orbiter III. Аппарат самолетного типа с крылом размахом порядка 5 м выполнен по схеме «утка». В качестве силовой установки использован поршневой двигатель. Максимальная взлетная масса беспилотника может достигать 50 кг. Как сообщалось, БЛА может выполнять полеты на удалении до 250 км от наземной станции управления на высотах до 6000 м. При этом максимальная продолжительность полета может достигать 24 часов (у оснащенной электродвигателем версии Orbiter III всего 7 часов). По некоторым данным, полезная нагрузка БЛА может включать также ударные средства. Беспилотник был впервые представлен общественности в 2016 году на международной оборонной выставке в Азербайджане. Тель-Авив, 08.11.2018.

ЦАМТО, 3 марта. ВВС Сингапура заказали БЛА "Орбитер-4" (Orbiter 4) разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems.

Как сообщает Yahoo News Singapore, об этом 2 марта на дебатах в комитете по обороне парламента заявил министр обороны страны Нг Енг Хен. Информация о стоимости сделки и количестве заказанных комплексов пока не разглашается.

"Орбитер-4" представляет собой многоцелевую разведывательную платформу, позволяющую одновременно нести полезную нагрузку двух типов. БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания, охраны границ и может применяться на суше и на море.

Размах крыла "Орбитер-4" составляет 5,4 м, максимальная взлетная масса – 50 кг, масса полезной нагрузки – 12 кг, максимальная скорость – 130 км/ч, максимальная высота полета – 18000 футов, время патрулирования – до 24 ч. Аппарат оборудован системой автоматического взлета и посадки, может выполнять задачи на удалении до 150 км в зоне прямой видимости. Запуск БЛА осуществляется с катапульты, посадка – с применением парашюта и надувных камер. Для управления аппаратом требуется расчет из трех человек.