ВВС Сингапура заказали израильские БЛА "Орбитер-4"

ЦАМТО, 3 марта. ВВС Сингапура заказали БЛА "Орбитер-4" (Orbiter 4) разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems.
Как сообщает Yahoo News Singapore, об этом 2 марта на дебатах в комитете по обороне парламента заявил министр обороны страны Нг Енг Хен. Информация о стоимости сделки и количестве заказанных комплексов пока не разглашается.
"Орбитер-4" представляет собой многоцелевую разведывательную платформу, позволяющую одновременно нести полезную нагрузку двух типов. БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания, охраны границ и может применяться на суше и на море.
Размах крыла "Орбитер-4" составляет 5,4 м, максимальная взлетная масса – 50 кг, масса полезной нагрузки – 12 кг, максимальная скорость – 130 км/ч, максимальная высота полета – 18000 футов, время патрулирования – до 24 ч. Аппарат оборудован системой автоматического взлета и посадки, может выполнять задачи на удалении до 150 км в зоне прямой видимости. Запуск БЛА осуществляется с катапульты, посадка – с применением парашюта и надувных камер. Для управления аппаратом требуется расчет из трех человек.