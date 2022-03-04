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«Панцири» прикрывают учения сибирских расчетов С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Центрального военного округа приступили к отработке учебно-боевых задач по обнаружению и уничтожению условного противника в рамках учения в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-центр ЦВО, в ходе учения военнослужащие подразделения ПВО выполнили нормативы по переводу систем из боевого положение в походное для дальнейшего совершения марша. 

По прибытию в новый позиционный район военнослужащие произвели подготовку огневых позиций, их маскировку и организовали оборону комплексов С-400. Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». 

Боевые расчеты С-400 «Триумф» в ходе мониторинга воздушного пространства обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных объектов, такие как самолеты и баллистические ракеты условного противника, - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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