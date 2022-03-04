Российский генерал погиб на Украине

Замкомандующего 41-й армии генерал-майор Суховецкий погиб в ходе операции на Украине

В ходе специальной операции на Украине погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майор Андрей Суховецкий. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его сослуживец Сергей Чипилев.

«С огромной болью восприняли трагическую есть о гибели нашего друга генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича на территории Украины во время спецоперации. Выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Александровича», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации по демилитаризации Украины по данным на 2 марта погибли 498 россиян, более полутора тысяч ранены. При этом в ведомстве подчеркнули, что в операции не принимают участие срочники или курсанты.

По данным Минобороны, потери Украины составили 2870 человек, еще 3700 военных ранены. Всего за время операции российские силы поразили 1533 объекта на территории Украины, в том числе 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны, таких как С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 52 радиолокационные станции.