Войти
Lenta.ru

Российский генерал погиб на Украине

82
0
0
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС.

Замкомандующего 41-й армии генерал-майор Суховецкий погиб в ходе операции на Украине

В ходе специальной операции на Украине погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майор Андрей Суховецкий. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его сослуживец Сергей Чипилев.

«С огромной болью восприняли трагическую есть о гибели нашего друга генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича на территории Украины во время спецоперации. Выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Александровича», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации по демилитаризации Украины по данным на 2 марта погибли 498 россиян, более полутора тысяч ранены. При этом в ведомстве подчеркнули, что в операции не принимают участие срочники или курсанты.

По данным Минобороны, потери Украины составили 2870 человек, еще 3700 военных ранены. Всего за время операции российские силы поразили 1533 объекта на территории Украины, в том числе 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны, таких как С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 52 радиолокационные станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.02.2022
«Боюсь, США нам не смогут помочь». Как «Искандер» напугал Польшу
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
10.09.2015
Выставка российской военной техники RAE-2015 пройдет в Нижнем Тагиле
06.02.2013
Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
27.08.2010
С-300 нацелились на «Бекас»
12.07.2007
НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ. МОСКВА И КИЕВ ПОДТВЕРДИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РАЗВИТИИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»