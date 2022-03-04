США восполнили Украине запасы израсходованных ПЗРК Stinger

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Соединенные Штаты продолжают "поддерживать" Украину, накачивая ее вооружением. На этот раз Вашингтон восполнил ВСУ запасы израсходованных ПЗРК Stinger.

По данным, озвученным американской прессой, за последние дни на Украину доставлено несколько сотен ручных зенитных комплексов американского производства. Точное количество ПЗРК не раскрывается, но только в понедельник ВСУ получили около 200 комплексов. Как ранее сообщалось, поставки идут через территорию Польши, военно-транспортные самолеты садятся на ближайший к Украине аэродром, потом формируются автомобильные колоны, которые доставляют вооружение к украинской границе. Далее уже действуют украинские военные.

В последних поставках, осуществленных США, присутствуют и ПТРК Javelin, количество не указывается. Они вошли в "масштабный пакет" помощи на сумму 350 млн. долларов, одобренный Байденом и Конгрессом США после того, как посол Украины в США пожаловалась на катастрофическую нехватку противотанковых и зенитных комплексов.

Кстати, ПВО Украины пополнится и ПЗРК советского производства, Германия передаст ВСУ 2700 комплексов "Стрела", когда-то стоящих на вооружении армии ГДР. Решение о расконсервации ПЗРК и передачи их Украине приняло Минобороны ФРГ в ответ на российскую операцию по демилитаризации и денацификации.

На данный момент военную помощь Украине оказывают 19 стран. Именно такую цифру назвал глава МИД Украины Кулеба в среду, говоря о том, что речи о капитуляции не идет, украинская армия готова к отражению "агрессии".