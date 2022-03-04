Il Giornale: Путин 15 лет предупреждал НАТО. Его проигнорировали

Американский полковник Макгрегор: "Путин предупреждал НАТО 15 лет" (Il Giornale, Италия)

Полковник армии США Дуглас Макгрегор обсудил с Il Giornale ситуацию на Украине. Он напомнил, что Путин последние 15 лет не раз предупреждал Запад о позиции России по расширению НАТО. Военный также рассказал об ошибках Байдена в отношении Москвы.

Бывший президент США Дональд Трамп всегда ценил и принимал во внимание мнение полковника Дугласа Макгрегора (Douglas Macgregor), которое обычно не совпадало с общепринятыми взглядами. Он даже чуть не назначил его советником Белого дома по национальной безопасности после отставки Джона Болтона в 2019 году. Макгрегор, ветеран войны в Персидском заливе, также является автором книги "Разрушение фаланги", в которой он предложил реформировать американскую армию, и которая заинтересовала в августе 2001 года Дональда Рамсфельда (Donald Rumsfeld), занимавшего в то время пост министра обороны. После того как полковник Макгрегор ушёл в отставку в 2004 году, его часто приглашали на телевидение, особенно на телеканал Fox News. В эфире он часто комментировал внешнюю политику США с нестандартной точки зрения и жёстко критиковал нелегальную иммиграцию и либерального магната Джорджа Сороса.

Белый дом 27 июля 2020 года объявил о намерении Дональда Трампа назначить Макгрегора послом США в Германии, но либеральные американские СМИ накинулись на ветерана американской армии именно из-за его взглядов, и в результате его назначение застряло в Комитете Сената США по международным отношениям. Идея переезда в Берлин померкла, а 11 ноября 2020 года Макгрегора назначили старшим советником исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера (ChristopherMiller). Сейчас полковник Макгрегор вновь оказался в центре внимания, как всегда из-за своей "особой" позиции по российской спецоперации на Украине. Заявления были сделаны в эфире канала Fox News. Мы связались с Макгрегором, чтобы задать ему пару вопросов.

Макгрегор: "Путин годами предупреждал Запад"

По мнению ветерана американской армии, российская операция на Украине была запланирована несколько месяцев назад. Он считает, что Путин хочет сделать так, "чтобы США и их союзники не смогли разместить ракеты и боевые силы у границ" Российской Федерации. В своём выступлении 24 февраля российский президент подчеркнул, что происходящее — вынужденная мера. "Нам не оставили ни одной другой возможности", — сказал он. Полковник Макгрегор интерпретирует эти слова так: "Путин неоднократно пытался, по крайней мере, на протяжении 15 лет, показать, что Россия против расширения НАТО к её границам".

Полковник объяснил, какие цели, по его мнению, Кремль преследует на Украине: "Москва хочет, чтобы Украина была нейтральной, неприсоединённой, чтобы она не была враждебной по отношению к России. По модели Австрии и её государственного договора 1955 года. Россия не склонна переходить Днепр и идти на запад". <…> Макгрегор пояснил: "Учитывая устройство Западной Украины, любая западная сила, которая разместится за Днепром и попытается его перейти, будет уничтожена обычной военной техникой". Но как долго украинская армия сможет противостоять российскому наступлению? У эксперта нет сомнений: "Максимум 30 дней". И экономические санкции не остановят Москву: "Санкции заставили Москву бросить Крым? Санкции заставили Иран подчиниться требованиям США и Израиля? Нет. Санкции не влияют на правительства".

"Байден спровоцировал Россию"

Бывший старший советник Пентагона при администрации Трампа объяснил, какие ошибки совершил нынешний хозяин Белого дома Джо Байден. По словам эксперта, Байден сделал всё что угодно, кроме поиска дипломатического диалога с Россией: "Байден начал свой президентский срок с обвинений Путина и его правительства. Он постоянно угрожал Путину и подталкивал европейские правительства присоединиться к нему". Но самой большой ошибкой, по мнению Макгрегора, были "военные учения и операции американских сил в 50 морских милях от Санкт-Петербурга". А Дональд Трамп, наоборот, "слушал президента Путина, пытался улучшить отношения с Россией". Однако "Путин понял, что президента Трампа свергло его же собственное правительство, и пришёл к выводу, что нужно готовиться к новой, враждебной, американской администрации. Это тоже привело к действиям на востоке Украины".

Другая важная тема касается нового мирового порядка, который будет установлен после окончания операции. Западная изоляция и жёсткие экономические санкции подтолкнут Россию к Китаю, но обратите внимание: пока речь не идёт о настоящем "союзе". "Москва и Пекин не союзники, — объяснил Макгрегор. — Они стратегические партнёры со взаимовыгодными экономическими отношениями. Обоим угрожают США и, естественно, они сотрудничают в целях безопасности".

Роберто Вивальделли (Roberto Vivaldelli)