Источник изображения: topwar.ru

Оружие массового поражения является главной проблемой безопасности современного мира. А президент РФ Владимир Путин не дает другим странам забыть, что Россия является великой ядерной державой, используя сам факт обладания этим видом вооружения в качестве рычага, облегчающего достижение стратегических целей.

Так рассуждает французский политолог и историк Бенджамен Откувертюр в статье, опубликованной в газете Le Monde.

Продолжающаяся почти неделю военная операция РФ на Украине ведется с применением лишь обычных видов вооружений и не имеет никакого отношения к ядерной войне. Несмотря на это, считает политолог, наличие у Москвы атомных боеголовок является определяющим фактором происходящих событий. По его мнению, на ход военной операции на Украине в большой степени влияет ядерный фактор. С точки зрения Откувертюра, это и хорошо, и плохо, смотря с какой стороны смотреть.

Обладая ядерным оружием, Путин публично приказывает повысить уровень боеготовности сил сдерживание. Тем самым он дает сигнал каждому, кто надумает вмешаться в украинский конфликт, что ответная реакция России может стать для него разрушительной.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее журналист из Перу Рикардо Зедано заявлял, что действия российского президента по денацификации Украины направлены на спасение мира от Третьей мировой войны, которая могла бы разразиться в случае появления ядерного оружия у Киева.

Если украинская нацистская верхушка завладеет ядерным оружием, будьте уверены – нас ждет Третья мировая

- считает представитель южноамериканских СМИ.