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Российская газета

В Сибири вышел на боевое патрулирование ракетный полк "Ярс"

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Источник изображения: Министерство обороны РФ

В Новосибирской области пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования.

- В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов на полевых позициях, их инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения, - сообщили в Минобороны РФ.

В учениях также задействованы новые боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М", оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

Ракетчики отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов "Ярс" и еще несколько десятков вводных.

Отмечается, что к учениям с Новосибирским ракетным соединением привлечено более тысячи военнослужащих.


Наталья Граф

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