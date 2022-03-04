Войти
Военное обозрение

Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны боевыми самолётами ВКС РФ

76
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Фото иллюстрационное

Швеция обвинила Россию в якобы имевшем место нарушении воздушного пространства. Как утверждают в Министерстве обороны страны, четыре российских военных самолета нарушили границу в среду.

Согласно сообщению ВС Швеции, в среду четыре российских военных самолета, по два Су-27 и Су-24, якобы вторглись в воздушное пространство страны в районе острова Готланд. Поскольку шведы очень беспокоятся за безопасность этого острова и называют его "первоочередной целью" в случае "российской агрессии", в воздух были подняты истребители Jas 39 Gripen. Как пояснили в Минобороны Швеции, в "соответствии с планом готовности к инцидентам".

Отмечается, что нарушение было "недолгим", российские самолеты быстро покинули воздушное пространство Швеции. Однако этот инцидент, как заявил министр обороны страны Петер Хультквист, очень "серьезный" и "неприемлемый". Шведский МИД готовит ноту протеста, которая вскоре отправится в Москву.

В то же время командующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем заявил, что граница Швеции "на замке", а шведские военные полностью контролируют ситуацию, это показали истребители, оперативно отреагировавшие на "вторжение".

Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции, мы полностью контролируем ситуацию

- заявил он.

Ранее правительство Швеции назвало проводимую Россией операцию по демилитаризации и денацификации Украины причиной роста военных расходов. В Стокгольме решили увеличить военный бюджет, как говорится, на всякий случай.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швеция
Продукция
Gripen NG
Су-24
Су-27
Похожие новости
26.05.2021
Отлетались соколы
27.04.2021
The National Interest (США): какая авиация нужна Украине для сдерживания России?
20.04.2021
"Это многое изменит": какое оружие Киев попросил у США
17.03.2021
Украина планирует обзавестись F-35
02.06.2020
Курс на Запад: сколько Украина потратит на боевую авиацию
27.10.2017
Крылья Украины нуждаются в поддержке
01.10.2009
На авиацию посмотрели свысока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»