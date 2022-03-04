Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны боевыми самолётами ВКС РФ

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Швеция обвинила Россию в якобы имевшем место нарушении воздушного пространства. Как утверждают в Министерстве обороны страны, четыре российских военных самолета нарушили границу в среду.

Согласно сообщению ВС Швеции, в среду четыре российских военных самолета, по два Су-27 и Су-24, якобы вторглись в воздушное пространство страны в районе острова Готланд. Поскольку шведы очень беспокоятся за безопасность этого острова и называют его "первоочередной целью" в случае "российской агрессии", в воздух были подняты истребители Jas 39 Gripen. Как пояснили в Минобороны Швеции, в "соответствии с планом готовности к инцидентам".

Отмечается, что нарушение было "недолгим", российские самолеты быстро покинули воздушное пространство Швеции. Однако этот инцидент, как заявил министр обороны страны Петер Хультквист, очень "серьезный" и "неприемлемый". Шведский МИД готовит ноту протеста, которая вскоре отправится в Москву.

В то же время командующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем заявил, что граница Швеции "на замке", а шведские военные полностью контролируют ситуацию, это показали истребители, оперативно отреагировавшие на "вторжение".

Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции, мы полностью контролируем ситуацию

- заявил он.

Ранее правительство Швеции назвало проводимую Россией операцию по демилитаризации и денацификации Украины причиной роста военных расходов. В Стокгольме решили увеличить военный бюджет, как говорится, на всякий случай.