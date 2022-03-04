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Военное обозрение

В Эр-Рияде продемонстрируют лучший в своем классе ЗРК «Тор-М2КМ»

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Источник изображения: topwar.ru

С 6 по 9 марта 2022 года, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится выставка World Defense Show-2022, где будет представлена широкая линейка зенитных ракетных комплексов семейства «Тор», заслуженно считающихся лучшими российскими средствами ПВО малой дальности.

Выставка World Defense Show-2022 организована в Эр-Рияде впервые, но будет проводиться каждые два года и представлять на своих полях новейшие образцы воздушных, сухопутных и морских инновационных средств обороны, технологий безопасности и систем спутниковой защиты.

Наиболее оригинальным из семейства зенитных ракетных комплексов «Тор» является автономный боевой модуль «Тор-М2КМ». От своей базовой версии он отличается отсутствием штатного шасси.

Созданный на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей»), комплекс «Тор-М2КМ» предназначен для обеспечения противовоздушной обороны, обладает высокой помехозащищенностью от активных и пассивных помех и способен вести боевую работу в любых погодных условиях, днем и ночью.

Зона прикрытия комплекса составляет от 10 м до 12 км по высоте и от 1 км до 15 км по дальности, при курсовом параметре ±8 км. Площадь прикрытия одной боевой машины - до 480 км.

В зоне своей ответственности ижевский комплекс способен эффективно бороться с современными и перспективными средствами воздушного нападения, в том числе - малозаметными и низколетящими.

В силу этого боевой модуль «Тор-М2КМ» является оптимальным средством противовоздушной обороны стратегических объектов - таких, как нефтеперерабатывающие заводы, атомные электростанции, центры управления и т. д.

Ижевский «Тор» обладает высокопотенциальной радиолокационной станцией, которая позволяет обнаружить ракеты, самолеты, вертолеты и БПЛА противника на дальности до 32 км.

Как отмечают военные специалисты, скорость обзора воздушного пространства комплекса - 1 оборот/сек, и это - лучший мировой показатель.

За один оборот антенны возможно обнаружение до 48 целей, за три оборота – до 144. По обнаруженным целям проводится завязка трасс их полёта в автоматическом режиме. Десять наиболее опасных из них отражаются на экране индикатора.

Отметим, что комплекс «Тор-М2КМ» может быть интегрирован с любым шасси подходящей грузоподъемности, либо использоваться стационарно.

За счёт отказа от шасси автономный боевой модуль заметно дешевле, вдвое легче – весит всего 15 тонн - и удобнее в транспортировке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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