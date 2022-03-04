Войти
Военное обозрение

ВМС США нашли возможность избежать нехватки истребителей в морской авиации

83
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Морская авиация ВМС США играет очень важную роль в стратегических планах Пентагона. Ведь именно авианосцы флота и самолеты морской авиации обеспечивают неотвратимость американского удара в любой точке планеты. Но сейчас авиация ВМС США оказалась перед не самой лучшей перспективой сокращения количества боевых самолетов. Это связано с такой банальной проблемой как устаревание авиапарка.

В соответствии с планом, разработанным военными, выйти из сложившейся ситуации предлагается весьма просто. Американская морская авиация рассчитывает увеличить сроки службы самолетов-истребителей существующих F/A-18E/F Super Hornet еще на 4000 летных часов, развернуть F-35C Joint Strike Fighter и разработать пилотируемый истребитель F/A-XX в рамках программы Next Generation Air Dominance.

Командующий морской авиацией ВМС США вице-адмирал Кеннет Уайтселл заявил в интервью изданию Defense News, что к 2025 году разрыв между должным и реальным количеством истребителей в ВМС составит 49 самолетов. Но ВМС пытаются выйти из этой ситуации, настаивая на пополнении своего авиапарка новыми истребителями.

Как отметил вице-адмирал Уайтселл, к 2030, в крайнем случае – к 2035 году - США должны разработать самолет F/A-XX, иначе авиация ВМС начнет терять реактивные самолеты без замены, что приведет к сокращению количества истребителей. Чтобы этого не случилось, авиация ВМС реализует программу Super Hornet Service Life Modification, в рамках которой самолетам F/A-18E/F Super Hornet добавят еще 4000 часов. Предполагается, что истребители будут несколько модернизированы за счет установки усовершенствованной кабины.

Кроме того, авиация ВМС занимается улучшением состояния самолетов, исправляя коррозию на их корпусах. Уайтселл отметил, что в настоящее время 19 самолетов уже отремонтированы.

В рамках другой программы ВМС собираются направить на заводы Boeing 40 самолетов-истребителей. Там они будут модернизированы и направлены обратно в части морской авиации. На первые самолеты ушло около 18 месяцев, но в корпорации собираются сократить время технического обслуживания до 12 месяцев.

Если все пойдет по плану, то к 2025 году морская авиация США уже не будет испытывать дефицита истребителей. Главное, чтобы когда в 2030-2031 гг. самолеты Super Hornet начнут покидать ВМС, их, как говорят в американском командовании, было чем заменить. Впрочем, успех реализации программы по созданию F/A-XX во многом будет зависеть и от других факторов, включая финансирование из бюджета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
F-35C
Super Hornet
Компании
Boeing
Проекты
Авианосец
Похожие новости
29.09.2021
Американские ВМС получили первые истребители Block III F/A-18 Super Hornet
23.08.2021
Беспилотник MQ-25 впервые дозаправил самолет E-2D
05.06.2017
Беспилотные заправщики спасут авианосцы США
03.03.2017
Авиация США шлет повестки «истребителям запаса»
05.09.2011
Замминистра ВМС США нанес неожиданный удар программе F-35 JSF
14.08.2008
"Ворчуны" сменяют "Бродяг". Американские ВМС получили первый серийный самолет РЭБ EA-18G Growler
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»