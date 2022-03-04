ВМС США нашли возможность избежать нехватки истребителей в морской авиации

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Морская авиация ВМС США играет очень важную роль в стратегических планах Пентагона. Ведь именно авианосцы флота и самолеты морской авиации обеспечивают неотвратимость американского удара в любой точке планеты. Но сейчас авиация ВМС США оказалась перед не самой лучшей перспективой сокращения количества боевых самолетов. Это связано с такой банальной проблемой как устаревание авиапарка.

В соответствии с планом, разработанным военными, выйти из сложившейся ситуации предлагается весьма просто. Американская морская авиация рассчитывает увеличить сроки службы самолетов-истребителей существующих F/A-18E/F Super Hornet еще на 4000 летных часов, развернуть F-35C Joint Strike Fighter и разработать пилотируемый истребитель F/A-XX в рамках программы Next Generation Air Dominance.

Командующий морской авиацией ВМС США вице-адмирал Кеннет Уайтселл заявил в интервью изданию Defense News, что к 2025 году разрыв между должным и реальным количеством истребителей в ВМС составит 49 самолетов. Но ВМС пытаются выйти из этой ситуации, настаивая на пополнении своего авиапарка новыми истребителями.

Как отметил вице-адмирал Уайтселл, к 2030, в крайнем случае – к 2035 году - США должны разработать самолет F/A-XX, иначе авиация ВМС начнет терять реактивные самолеты без замены, что приведет к сокращению количества истребителей. Чтобы этого не случилось, авиация ВМС реализует программу Super Hornet Service Life Modification, в рамках которой самолетам F/A-18E/F Super Hornet добавят еще 4000 часов. Предполагается, что истребители будут несколько модернизированы за счет установки усовершенствованной кабины.

Кроме того, авиация ВМС занимается улучшением состояния самолетов, исправляя коррозию на их корпусах. Уайтселл отметил, что в настоящее время 19 самолетов уже отремонтированы.

В рамках другой программы ВМС собираются направить на заводы Boeing 40 самолетов-истребителей. Там они будут модернизированы и направлены обратно в части морской авиации. На первые самолеты ушло около 18 месяцев, но в корпорации собираются сократить время технического обслуживания до 12 месяцев.

Если все пойдет по плану, то к 2025 году морская авиация США уже не будет испытывать дефицита истребителей. Главное, чтобы когда в 2030-2031 гг. самолеты Super Hornet начнут покидать ВМС, их, как говорят в американском командовании, было чем заменить. Впрочем, успех реализации программы по созданию F/A-XX во многом будет зависеть и от других факторов, включая финансирование из бюджета.