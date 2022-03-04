Вооруженные силы Эстонии получат 6 тыс. гранатометов C90-CR-RB

Членство в НАТО требует полной унификации вооружений и техники. Фото со страницы ВС Эстонии в Facebook.

ЦАМТО, 3 марта. Эстонский центр оборонных инвестиций (Estonian Center for Defense Investment – ECDI) подписал с испанской компанией Instalaza контракт на поставку ВС страны 5942 одноразовых гранатометов с кумулятивной гранатой C90-CR-RB (M3.5).

Не исключено, что на столь крупный объем партии повлиял анализ боевых действий в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

Как сообщает Defensa.com, соглашение является продолжением предыдущих заказов в рамках действующего рамочного соглашения на поставку C90, в частности гранатометов двойного назначения C90-CR-AM (M3.5) с осколочной гранатой.

Приобретение одноразовых противотанковых гранатометов повысит возможности ВС Эстонии по борьбе с танками в ближнем бою. По оценке ВС Эстонии, преимущество одноразовой системы заключается в коротком периоде обучения и простоте применения.

Первая партия C90 была поставлена ВС Эстонии в 2009 году. По результатам испытаний и применения гранатометов в Эстонии и Афганистане было принято решение продолжить закупки данных систем.

C-90-CR-RB представляет собой 90-мм гранатомет массой 5,3 кг. Дальность стрельбы составляет 350 м, бронепробиваемость – 480 мм бронестали. Граната также позволяет пробить 1,2 м бетона. Как и другие версии, гранатомет оснащен оптическим прицелом с двукратным увеличением и спусковым механизмом. При необходимости может использоваться ночной прицел VN38-C, который устанавливается в течение нескольких секунд в боевой обстановке.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года ECDI заключил с компанией Instalaza S.A. пятилетнее рамочное соглашение на сумму 30 млн. евро, предусматривающее поставку для вооруженных сил Эстонии одноразовых гранатометов C90 в различных модификациях, боеприпасов и учебного оборудования.