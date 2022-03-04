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Российская газета

Высокоточным оружием уничтожен резервный радиотелевизионный центр в Киеве

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по резервному технологическому радиотелевизионному центру в районе Лысая гора в Киеве. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате удара резервный телецентр, использовавшийся СБУ для психологических операций против России, выведен из строя. Жертв и разрушений жилых домов нет, в результате удара нет.

Конашенков отметил, что всего за время операции поражено 1612 военных объектов, в частности 62 пункта управления и узла связи, 39 ЗРК ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 станции РЛС.

Кроме того, уничтожено 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, а также 53 беспилотника, 606 танков и других бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня.


Александр Степанов

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