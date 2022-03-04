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Интерфакс-АВН

Более 100 украинских самолетов и дронов уничтожено за время операции РФ

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В ходе операции на Украине российские военные уничтожили 53 беспилотника и 62 самолета, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, а также 53 беспилотных летательных аппарата", - заявил Конашенков.

По его словам, всего за время операции поражено 1612 украинских военных объектов. "Среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационных станций", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что также уничтожено "606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники".

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