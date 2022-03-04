В Чехию доставлена первая РЛС ELM-2084 MMR

ЦАМТО, 3 марта. Командование ВС Чехии объявило о прибытии в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела самолета с первым комплектом мобильной трехкоординатной РЛС MADR (ELM-2084 MMR), заказанной в 2019 году.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года представители Министерства обороны Чехии и Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT) подписали межправительственное чешско-израильское соглашение о приобретении восьми мобильных трехкоординатных РЛС MADR (ELM-2084). Стоимость продажи составила 3,5 млрд. крон, включая НДС (около 125 млн. долл.). Контракт гарантирует участие в его выполнении чешской промышленности в объеме не менее 30%.

Новые РЛС войдут в состав интегрированной системы ПВО/ПРО НАТО (NATINAMDS).

В рамках национальной системы ПВО Чехии (NaPoSy PVO CR) РЛС MADR будут контролировать воздушное пространство на малых и средних высотах для защиты важных объектов страны. Еще одной функцией РЛС станет обеспечение возможности контроля воздушного пространства в ходе совместных операций НАТО за рубежом в случае задействования статьи 5 Североатлантического договора.

Приобретение РЛС MADR является одним из основных проектов в рамках программы модернизации ВС Чехии. Мобильные РЛС MADR обеспечат возможность контроля воздушного пространства в диапазоне высот от 100 до 3000 м, за который отвечают ВС Чехии (контроль воздушного пространства страны на высотах более 3000 м является обязанностью НАТО).

Новые РЛС заменят состоящие на вооружении системы советского / российского производства, срок эксплуатации которых истек.

Согласно планам, совместимые с системами НАТО РЛС после проведения необходимых испытаний будут поэтапно поставляться ВС Чехии (последний комплект будет передан заказчику в апреле 2023 года).